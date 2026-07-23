Il Friuli Venezia Giulia torna protagonista sul grande schermo. Tra il 27 e il 28 luglio alcune delle location della regione ospiteranno le riprese di “People of the Book”, il nuovo film diretto da Michael Haussman, regista, sceneggiatore e artista statunitense noto anche per aver firmato videoclip di alcune delle più grandi star della musica internazionale, tra cui Madonna, Jennifer Lopez, Justin Timberlake, Britney Spears e Shakira.

La produzione arriverà in diverse aree del territorio regionale, scegliendo come set luoghi tra Trieste, Monrupino, Cividale del Friuli e Prepotto. Le riprese si svolgeranno con il supporto logistico della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, che ha affiancato la produzione nell’organizzazione delle attività.

Dal Carso a Cividale: le location scelte per il film

La lavorazione prenderà il via il 27 luglio con le riprese nella zona di Trieste. La troupe sarà impegnata alla Rocca di Monrupino, alla Vedetta di San Lorenzo e lungo la strada Napoleonica.

Il giorno successivo, 28 luglio, il set si sposterà nell’area del Friuli orientale, tra Cividale del Friuli e Prepotto, dove saranno realizzate altre scene della pellicola. Tutti luoghi scelti per il loro valore storico e paesaggistico.

La scelta del Friuli Venezia Giulia conferma il ruolo della regione come territorio capace di attrarre produzioni cinematografiche grazie alla varietà dei suoi paesaggi, alla ricchezza dei suoi luoghi storici e alla collaborazione tra istituzioni e realtà locali.

Il film tratto dal romanzo di Geraldine Brooks

“People of the Book” è tratto dall’omonimo romanzo della scrittrice Geraldine Brooks, autrice che nel 2006 ha vinto il Premio Pulitzer per la narrativa con il romanzo “March”.

La storia cinematografica si ispira alla vicenda della Haggadah di Sarajevo, uno dei più preziosi manoscritti ebraici miniati al mondo. Il racconto intreccia mistero, ricerca storica e vicende personali, seguendo il lungo viaggio del manoscritto attraverso secoli segnati da guerre, persecuzioni e migrazioni.

La trasposizione cinematografica porterà sul grande schermo una storia che attraversa epoche e continenti, seguendo il percorso di un antico manoscritto e delle persone che, nel corso dei secoli, ne hanno custodito e tramandato il valore.

Il regista dei videoclip delle grandi star della musica

Alla regia del film c’è Michael Haussman, artista statunitense con una carriera che spazia dal cinema alla televisione, dai videoclip musicali alle campagne pubblicitarie.

Nel corso degli anni Haussman ha collaborato con alcuni tra i più importanti nomi della scena musicale internazionale. I suoi lavori sono stati inoltre presentati in alcuni dei principali festival cinematografici internazionali, tra cui Cannes, Venezia, Sundance e Berlino.

La produzione esecutiva italiana del film è affidata a The Family di Milano. La realizzazione delle riprese in Friuli Venezia Giulia è resa possibile grazie al supporto della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG, che ha seguito il coordinamento delle attività sul territorio.

Fondamentale anche la collaborazione dei Comuni di Trieste, Cividale del Friuli e Prepotto e dell’organizzazione di Mittelfest, che hanno contribuito alla gestione logistica del set.

Con questa nuova produzione il Friuli Venezia Giulia si conferma quindi una destinazione sempre più scelta dal mondo dell’audiovisivo, capace di offrire scenari diversi e di valorizzare attraverso il cinema il proprio patrimonio storico e paesaggistico