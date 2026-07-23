Scienze motorie a Gemona, assegnati i premi “Marco Fantoni”: ecco i vincitori

Sono Maria Castellani di Sedegliano, Swami Peressin di Villesse e Giovanna Serafin di Ronchi dei Legionari le vincitrici della quarta edizione dei premi “Marco Fantoni”, il riconoscimento dedicato ai tre migliori laureati del corso di laurea in Scienze motorie dell’Università di Udine nell’anno accademico 2024-2025.

Il premio, assegnato in memoria del capitano d’industria friulano scomparso nel 2021 e laureato honoris causa dall’Ateneo nel 2002, è promosso dall’associazione “Mai daur” di Gemona del Friuli insieme all’Università di Udine, con l’obiettivo di valorizzare i giovani talenti e mantenere vivo il ricordo di una figura centrale per il territorio.

Premi da 1.500 euro consegnati a Gemona

La cerimonia di consegna si è svolta nel Cinema Teatro Sociale di Gemona del Friuli, sede del corso di laurea in Scienze motorie del Dipartimento di Medicina. Ciascuna delle tre vincitrici ha ricevuto un premio del valore di 1.500 euro.

Alla cerimonia hanno partecipato, tra gli altri, per l’Università di Udine la delegata dell’Ateneo per l’area medica Lorenza Driul e la coordinatrice del corso di laurea in Scienze motorie Maria Parpinel. Presenti anche Giovanni Fantoni, il presidente dell’associazione “Mai daur” Daniele Furlanetto, la vicesindaco di Gemona del Friuli Flavia Virilli, il presidente di PrimaCassa Fvg Marco Gasparini e il presidente della sezione di Gemona del Friuli dell’Associazione nazionale alpini (Ana) Ivo Del Negro.

La mattinata è stata accompagnata dagli interventi musicali della cantante Daniela Plos.

Graduation day per 43 nuovi laureati

Dopo la consegna dei premi si è svolto anche il Graduation day, con la consegna delle pergamene ai 43 studenti laureati nel mese di luglio. A consegnare i diplomi sono stati Lorenza Driul, Maria Parpinel e Stefano Lazzer, coordinatore del corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, con sede a Gemona del Friuli.

La commissione che ha assegnato i premi

L’assegnazione dei premi “Marco Fantoni” è avvenuta sulla base della carriera dei laureati che hanno presentato domanda. La valutazione è stata affidata a una commissione presieduta da Maria Parpinel e composta da Daniele Furlanetto, Rosita Venturini in rappresentanza di Fantoni Spa, Roberto Revelant, Alessandro Marangoni, presidente della Comunità di montagna del Gemonese, Michele Nencioni, direttore generale di Confindustria Udine, Giuseppe Varisco, vicepresidente di PrimaCassa FVG, e Ivo Del Negro, presidente della sezione Ana di Gemona del Friuli.

Parpinel: “Lo studio e l’aggiornamento continuo consolidano le competenze”

Nel corso della cerimonia la coordinatrice del corso di laurea in Scienze motorie Maria Parpinel ha sottolineato il valore della formazione universitaria e del metodo scientifico acquisito dagli studenti.

“Il percorso di studio in Scienze motorie – ha detto la professoressa Parpinel – oltre a formare le vostre abilità e a fornirvi delle competenze vi ha dato anche degli strumenti di lavoro basati sul metodo scientifico. Lo studio e l’aggiornamento continuo, infatti, consolidano e potenziano le competenze. Anche in un contesto come quello dello sport e dell’attività motoria, in rapida e continua evoluzione, consentono al vero professionista di emergere, come hanno sempre dimostrato i nostri laureati in Scienze motorie”.

Furlanetto: “Un premio per sostenere i giovani talenti e ricordare Fantoni”

Il presidente dell’associazione “Mai daur”, Daniele Furlanetto, ha spiegato il significato del riconoscimento e il legame con la figura di Marco Fantoni.

“Questo riconoscimento – ha detto Furlanetto – celebra i tre migliori laureati triennali in Scienze motorie dell’Università di Udine, sede di Gemona del Friuli. L’associazione “Mai daur” ha istituito questo premio con un duplice scopo: sostenere i giovani talenti accademici e onorare la memoria di Marco Fantoni, figura significativa per il nostro territorio”.

“Vogliamo così rendere omaggio sia al suo impegno imprenditoriale, sia incoraggiare i nuovi professionisti nel campo delle Scienze motorie – ha aggiunto il presidente dell’associazione –. Siamo profondamente grati all’Università di Udine per la preziosa collaborazione e a tutti gli enti e alla commissione giudicatrice per il loro impegno e condivisione di valori”.

Rivolgendosi ai giovani laureati, Furlanetto ha poi aggiunto: “La vostra dedizione è unica e merita la nostra più sentita gratitudine. Auguro, in particolare, agli studenti e ai giovani laureati un futuro brillante in un mondo che necessita sempre più di pace. Vi esorto a coltivare la vostra passione, perseguendo i vostri obiettivi con determinazione, impegno e rispetto per la vita”.