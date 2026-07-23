Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 24 luglio

Il meteo in Friuli Venezia Giulia per venerdì 24 luglio sarà caratterizzato da condizioni in prevalenza stabili, con cielo generalmente sereno. Nel corso del pomeriggio, potranno aumentare gli annuvolamenti, in particolare sui rilievi, mentre il quadro meteorologico resterà nel complesso stabile.

Temperature e venti

Le temperature previste indicano valori massimi compresi tra 26 e 29 gradi in pianura, mentre lungo la costa le massime saranno tra 26 e 28 gradi. In montagna, a quota 2 mila metri, le temperature massime si attesteranno intorno ai 9 gradi. I venti saranno generalmente a regime di brezza; in serata sulla costa è prevista la possibilità di Bora moderata.