Infortunio sul sentiero del Rifugio Tolazzi: escursionista soccorso con l’elicottero

Un escursionista lombardo di circa 70 anni è stato soccorso nel pomeriggio sul sentiero che dal Passo Volaia scende verso il Rifugio Tolazzi, dopo essersi procurato una forte distorsione a una caviglia che gli impediva di proseguire la discesa. L’intervento è stato gestito dalla stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, attivata dalla Sores (Sala operativa regionale emergenza sanitaria).

Il recupero con il verricello

A risolvere l’operazione è stato l’equipaggio dell’elisoccorso regionale, che ha raggiunto l’escursionista e ha sbarcato con il verricello il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e il medico di bordo.

Il medico ha valutato le condizioni dell’uomo, che è stato poi recuperato utilizzando il triangolo di evacuazione e trasferito fino a valle. Una volta raggiunto Tolmezzo, l’escursionista è stato affidato all’ambulanza, che lo ha trasportato in ospedale per le cure necessarie. L’intervento si è concluso intorno alle 15.30.