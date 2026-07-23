Bloccati in montagna per paura di due cani pastore: un ragazzo morso

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi a Casera Culet, nel territorio comunale di Treppo Ligosullo, dove una comitiva di ragazzi con i rispettivi accompagnatori è rimasta bloccata lungo il percorso a causa della presenza di due cani da pastore lasciati liberi. Durante l’episodio uno degli animali ha morso uno dei giovani.

L’allarme è scattato intorno alle 13, quando un vigile del fuoco libero dal servizio ha contattato il Numero unico di emergenza 112 da Castel Valdajer per segnalare la situazione.

Mobilitati i soccorsi.

Ricevuta la richiesta di aiuto, la Sores ha attivato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza i due cani, e un’ambulanza. L’intervento si è svolto nei pressi di Casera Culet, a quota 1.544 metri, dove la presenza degli animali impediva alla comitiva di proseguire in sicurezza.

Il giovane morso è stato visitato sul posto dal personale sanitario. Fortunatamente le lesioni riportate si sono rivelate di lieve entità e non sono state riscontrate conseguenze gravi. Le operazioni di soccorso si sono concluse intorno alle 14.30.