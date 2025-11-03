Friuli sempre più a misura di bici: finanziate nuove ciclovie regionali, ecco quali

Finanziamenti per le ciclovie in Friuli.
La Regione Friuli Venezia Giulia rafforza il proprio impegno per la mobilità sostenibile stanziando ulteriori 9,4 milioni di euro destinati alla realizzazione di nuove tratte ciclabili nell’ambito del Piano regionale della mobilità ciclistica (Premoci). L’integrazione delle risorse, approvata dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e dell’assessore alle Finanze Barbara Zilli, si inserisce nella strategia complessiva di completamento della Rete delle ciclovie di interesse regionale (Recir).
Tra i principali interventi, l’estensione della ciclovia FVG 6, lungo il percorso Casarsa della Delizia-San Martino al Tagliamento-Spilimbergo, può ora contare su ulteriori 6,5 milioni di euro, aggiungendosi ai 6,6 già stanziati mentre il completamento della nuova viabilità ciclabile nel comprensorio Carnico – secondo lotto funzionale della FVG 8 – Ciclovia della Carnia – si dota di 2,9
milioni di euro.
Quest’ultima opera rappresenta il secondo lotto funzionale dell’asse ciclabile di collegamento tra Tolmezzo e Stazione Carnia (Comune di Venzone), il quale presenta uno sviluppo complessivo di circa 9 km. L’intervento riguarda nello specifico la realizzazione di un tratto di circa 6,5 km tra
Tolmezzo e Amaro, dalla località Pissebus al ponte ferroviario sul fiume Fella, sfruttando il sedime dismesso della ex ferrovia Carnia-Villa Santina.
Obiettivi e benefici
“Spingiamo con convinzione sulle piste ciclopedonali”, sottolinea l’assessore Amirante, evidenziando che il piano Premoci prevede una rete regionale di 1.300 km di percorsi ciclabili, di cui circa 500 già percorribili. “L’obiettivo è rafforzare la mobilità ciclabile come mezzo di trasporto urbano, suburbano e scolastico, integrata con il trasporto pubblico locale. I benefici si riflettono anche sullo sviluppo turistico della regione”.
“Il Pr Fesr – ha spiegato Zilli – prevede che le risorse possano essere ulteriormente integrate al fine di aumentare l’efficacia delle azioni: il Piano finanziario, con le nuove risorse di partenariato, viene così a sfiorare i 31 milioni di euro“.
Le priorità della rete regionale
Va ricordato che quattro sono le priorità nella mobilità ciclopedonale regionale:
i tratti Casarsa della Delizia-San Martino al Tagliamento-Spilimbergo della ciclovia FVG 6, su sedime
ferroviario dismesso.
i tratti Trasaghis-Gemona-Artegna-Buja +Portis-Venzone-Gemona-Osoppo nel comprensorio del Gemonese delle ciclovie FVG 1 / FVG 3
i tratti Torviscosa-San Giorgio di Nogaro-Palazzolo dello Stella della ciclovia FVG 2/e
i tratti Fogliano-Sagrado-Gradisca d’Isonzo-Gorizia + Cormons della ciclovia FVG 5