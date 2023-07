Un Friuli sempre più europeo, il fondo per i gemellaggi tra comuni

Stanzianti ulteriori 20mila annui a favore di AICCRE FVG per la realizzazione di gemellaggi tra i nostri Comuni del Friuli Venezia Giulia e analoghi Enti locali degli Stati membri dell’Unione Europea e di Stati in pre-Adesione. “L’approvazione dell’emendamento all’unanimità da parte del Consiglio regionale- sottolinea il presidente di AICCRE FVG Franco Brussa – evidenzia, da un lato l’attenzione della Regione verso un’attività, i gemellaggi appunto, che rappresentano un modo concreto e sentito di costruire dal basso quell’Europa dei popoli che tutti auspichiamo e, dall’altro, la bontà dell’azione posta in essere da AICCRE FVG in questo anni che, attraverso specifici Bandi annuali, sostiene in maniera significativa i progetti dei Comuni che vanno in questa direzione”.

Quest’importo andrà infatti a rimpinguare un fondo a ciò destinato permettendo così di allargare ulteriormente il numero dei Comuni partecipanti al Bando e che potranno così essere ricompresi tra i vincitori ed essere finanziati. Era stato lo stesso Brussa a rivolgersi qualche settimana fa direttamente al presidente Massimiliano Fedriga, evidenziandogli come a fronte dell’ultimo Bando gemellaggi 2023, con le poche risorse a disposizione, si erano potuti premiare solamente 8 progetti dei Comuni sui 23 progetti presentati, rimanendo quindi esclusi più del 60% dei partecipanti.