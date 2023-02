Incidente a Gemona.

Incidente questo pomeriggio a Gemona del Friuli, dove un minorenne è stato soccorso per le ferite riportate in seguito ad un impatto avvenuto all’incrocio tra la statale 13 Pontebbana e via Trasaghis.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati i carabinieri), mentre viaggiava in sella a uno scooter si è scontrato con una vettura ed è stato sbalzato per circa 5 metri, rovinando malamente a terra.

Immediata la chiamata di aiuto giunta alla sala operativa di primo livello del Nue112 che ha transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l’elisoccorso. Il minorenne è stato soccorso e quindi trasportato in volo all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice giallo. Attivati subito per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con i sanitari.