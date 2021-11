Il Friuli Venezia Giulia protagonista su Linea Verde con il Mulino di Godia

Il programma di Rai 1 parla del Friuli Venezia Giulia.

La nostra regione torna sugli schermi grazie a “Linea Verde”, lo storico programma di Rai 1 che viaggia alla scoperta delle tradizioni. Proprio di questo si parlerà anche domenica, alle 12.20, come ha fatto sapere tramite le piattaforme social Beppe Convertini, uno dei conduttori di “Linea Verde”.

Convertini proprio in questi giorni ha girato il Friuli Venezia Giulia per registrare la nuova puntata e per l’occasione ha pubblicato due foto. La prima elogiando il Mulino di Godia, a Udine. Nella descrizione dell’immagine infatti Covertini ha scritto: “In un’epoca votata alla frenesia esistono ancora luoghi dove il tempo scorre lento scandito solamente dalle stagioni e dal duro lavoro quotidiano”.

Nella seconda foto pubblicata, invece, Convertini è ritratto mentre, facendo un giro in bici, ha avuto la possibilità di incontrare Corona, un esemplare di falco. L’appuntamento con la scoperta del Friuli Venezia Giulia è quindi per domenica 7 novembre, alle 12.20, su Rai 1.

(Visited 112 times, 112 visits today)