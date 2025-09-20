Gli Alpini con il cuore in Africa: una cena solidale per i bimbi dell’Uganda

La cena solidale degli alpini di Castions delle Mura.

Una serata all’insegna della solidarietà quella organizzata dall’Associazione Nazionale Alpini di Castions delle Mura insieme alla parrocchia locale, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la costruzione di un nuovo dormitorio per i bambini della scuola primaria di Madudu, piccolo villaggio dell’Uganda. L’iniziativa si inserisce nel solco di progetti già realizzati negli anni scorsi, quando era stato sostenuto l’ambulatorio locale con l’acquisto di apparecchiature mediche.

Alla cena ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Mauro Bordin, che ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa. “Toccare con mano quello che succede nelle zone più sfortunate del mondo mette in moto progetti di solidarietà – ha spiegato Bordin –. Ho visto con i miei occhi situazioni difficili, sia in Africa sia in India: ti rendi conto di quanto c’è ancora da fare”.

Il presidente ha aggiunto: “Ogni piccola iniziativa è un tassello di un’umanità che ha molto da dare. Questa sera ci sono persone che testimoniano, con la loro presenza, la volontà di essere di supporto. Guardando queste immagini e confrontandole con la nostra realtà, dove per fortuna la qualità della vita è alta, sentiamo la responsabilità di dare una mano”.

Bordin ha poi elogiato gli Alpini locali: “Bravi gli Alpini, che come Regione abbiamo il dovere di sostenere e ai quali siamo grati non solo per la loro storia, ma anche per ciò che fanno ogni giorno per la comunità”.

La cena solidale rappresenta un passo concreto nel sostegno al villaggio ugandese e conferma l’impegno della comunità di Castions delle Mura e delle associazioni locali verso chi vive in condizioni di maggiore difficoltà.