I friulani non credono al “per sempre”: siamo una delle regioni col più alto tasso di divorzi

Il tasso di divorzi in Friuli Venezia Giulia.

In Friuli Venezia Giulia il divorzio è una realtà sempre più diffusa. La regione si colloca tra quelle con i tassi più alti d’Italia, con 426 divorzi ogni 10.000 abitanti, superando Lombardia e Veneto. Un dato che si inserisce in una tendenza più ampia: dal 2015 al 2024 la popolazione divorziata in Italia è cresciuta del 59%, passando da 1,37 a oltre 2,18 milioni di persone.

Secondo un’analisi condotta da Unobravo.com, piattaforma di supporto psicologico e terapia di coppia, il Nord Italia continua a registrare i valori più elevati in base alla popolazione. Davanti al Friuli Venezia Giulia si collocano solo Valle d’Aosta, Liguria ed Emilia-Romagna, mentre le regioni del Sud restano nettamente sotto quota 260 divorzi ogni 10.000 abitanti.

Gli ultimi dati Istat sul tema, relativi al 2023, dicono che in Friuli Venezia Giulia circa 61.293 residenti risultavano divorziati/e su una popolazione di circa 1,19 milioni: 25.770 uomini (2,16% della popolazione) e 35.523 donne (2,97% della popolazione). Questi numeri indicano che circa il 5,1% della popolazione regionale ha lo stato civile “divorziato” con punte a Trieste e Gorizia (rispettivamente 6,8 e 5,4) e dati inferiori a Udine e Pordenone (4,9 e 4,2).

Numeri in crescita costante

L’aumento dei divorzi è stato progressivo negli anni, con incrementi annuali generalmente compresi tra il 4% e il 7%. Dopo un lieve rallentamento durante la pandemia, la crescita è ripresa dal 2022 mentre secondo l’Istat, sia nel 2023 sia nel 2024 si è registrato un calo, sia di divorzi sia di separazioni. Nel 2024 si contano in Italia oltre 2,18 milioni di divorziati.

Divorzi e conflitti

Nel 2023 in Italia sono stati registrati quasi 80.000 divorzi. La maggior parte si conclude in modo consensuale, ma circa il 29% è di tipo giudiziale, cioè caratterizzato da conflitti irrisolti e dall’assenza di un accordo tra i coniugi. Secondo gli psicologi, queste separazioni sono spesso associate a livelli più elevati di stress emotivo e a un impatto più pesante sul benessere delle persone coinvolte.

Secondo gli ultimi dati Istat disponibili, nel 2024 in Friuli Venezia Giulia ci sono stati 1.436 divorzi, di cui 311 giudiziali e gli altri consensuali.

Gennaio, il mese delle decisioni

Dall’indagine emerge anche un aspetto stagionale: gennaio si conferma un periodo cruciale per le relazioni personali. L’inizio dell’anno è spesso vissuto come un momento di bilanci e ridefinizione delle priorità personali. Secondo un sondaggio di Unobravo, oltre la metà degli psicologi segnala che, dopo le festività, in seduta emergono con maggiore frequenza temi legati ai conflitti di coppia e alla qualità delle relazioni, che in alcuni casi portano a decisioni di separazione.