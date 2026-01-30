Il meteo del weekend in Friuli: cielo sereno o poco nuvoloso, poi torna il maltempo

Le previsioni meteo per il fine settimana in Friuli.

Il fine settimana in Friuli Venezia Giulia si aprirà con condizioni di tempo stabile e cieli in gran parte sereni o poco nuvolosi, accompagnati da Bora moderata e temperature invernali. Dalla serata di lunedì, però, è atteso un deciso peggioramento con precipitazioni diffuse e neve a bassa quota in montagna.

Sabato 31 gennaio: sereno in pianura, nubi sui monti

Sabato su pianura e costa il cielo sarà da poco nuvoloso a sereno, con atmosfera asciutta e Bora moderata lungo la costa e sulla fascia orientale. Nella notte e al mattino non si escludono foschie o locali nebbie, soprattutto nelle zone pianeggianti. In montagna il tempo sarà più variabile, con nuvolosità in aumento dalle ore centrali e possibili nubi basse nel Tarvisiano, specie nelle ore notturne. Le temperature resteranno invernali, con minime tra 1 e 4 °C in pianura e massime fino a 10-13 °C, mentre sulla costa le massime si attesteranno tra 9 e 11 °C.

Domenica 1 febbraio: ancora stabile ma freddo notturno

Domenica il cielo si manterrà in prevalenza poco nuvoloso su gran parte della regione. Nel Tarvisiano potranno persistere nubi basse durante la notte, mentre sulla fascia orientale soffierà Bora moderata, con raffiche a tratti sostenute a Trieste. Nelle ore notturne saranno possibili locali gelate in pianura. Le temperature minime scenderanno fino a 0-2 °C, con massime comprese tra 9 e 12 °C in pianura e tra 8 e 10 °C lungo la costa.

Lunedì 2 e martedì 3 febbraio: peggioramento con piogge diffuse e neve a bassa quota

Lunedì inizierà con cielo poco nuvoloso su pianura e costa e variabile sulla zona montana, dove saranno possibili nubi basse nel Tarvisiano. Dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà progressivamente fino a cielo coperto nella notte, con le prime deboli precipitazioni. Fino al mattino soffierà ancora Bora moderata sulla costa, in attenuazione nel corso della giornata, mentre persisterà il rischio di gelate notturne.



Martedì il peggioramento sarà più marcato, con cielo coperto e precipitazioni diffuse, localmente abbondanti o intense, soprattutto sulle Prealpi. La quota neve sarà inizialmente attorno ai 400 metri, in risalita nel corso della giornata fino a 800-1000 metri circa. Sulla costa soffierà Scirocco moderato, con temperature in lieve aumento ma clima ancora pienamente invernale.