Il Friuli Venezia Giulia a Washington per rafforzare i legami con gli Stati Uniti

Missione istituzionale a Washington per governatore Fedriga e l’assessore Bini.

Rafforzare la strategia di internazionalizzazione del Friuli Venezia Giulia verso gli Stati Uniti e favorire l’attrazione di investimenti nella regione. È questo l’obiettivo della missione istituzionale a Washington guidata dal governatore Massimiliano Fedriga, alla quale partecipa anche l’assessore alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini.

La delegazione prenderà parte a una serie di eventi istituzionali e incontri di networking, alle celebrazioni per il cinquantesimo anniversario della National italian american foundation, cogliendo l’opportunità per consolidare le relazioni politiche, culturali ed economiche sviluppate negli ultimi anni con interlocutori statunitensi di rilievo.

La missione rientra in un percorso avviato da tempo e comprende anche appuntamenti istituzionali ed economici organizzati con l’American chamber of commerce in Italy (Amcham), punto di riferimento per le imprese italiane interessate al mercato statunitense e per quelle americane intenzionate a investire in Europa.

La presenza della delegazione regionale negli Usa punta, in un contesto economico globale complesso, a confermare il ruolo del Friuli Venezia Giulia quale interlocutore tra Stati Uniti ed Europa centrale e orientale. L’iniziativa intende valorizzare le imprese, l’innovazione e le opportunità di investimento verso il mercato americano, ambito strategico non solo per i settori tradizionali, ma anche per quelli avanzati come digitale e innovazione.