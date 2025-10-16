I funerali di Alice Morsanutto sabato a Precenicco.

La comunità di Precenicco si prepara a dire addio ad Alice Morsanutto, la studentessa di 17 anni travolta e uccisa da un furgone mentre attraversava la strada per andare a scuola. La Procura di Udine ha concesso il nullaosta per la sepoltura: i funerali si svolgeranno sabato 18 ottobre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale del paese. La salma verrà poi tumulata nel cimitero di Pertegada.

Alice frequentava il liceo artistico Sello di Udine e, come ogni mattina, stava raggiungendo la fermata dell’autobus quando è stata investita, in prossimità delle strisce pedonali. L’impatto le è stato fatale. Un’intera comunità è rimasta sconvolta dalla tragedia, avvenuta lungo una strada spesso teatro di eccessi di velocità. In segno di cordoglio e vicinanza alla famiglia Morsanutto, il sindaco di Precenicco, Andrea De Nicolò, ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato.