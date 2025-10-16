Furto in centro a Udine, rubato denaro e gioielli per 10mila euro

Il furto in un appartamento di Udine: le indagini dei carabinieri.

Furto in un appartamento del centro di Udine nella mattinata di mercoledì 15 ottobre. Tra le 8 e le 12, ignoti si sono introdotti nell’abitazione di una donna, classe 1980, riuscendo a portare via denaro contante e preziosi per un valore di circa 10mila euro.

La scoperta è avvenuta al rientro della proprietaria, che ha trovato la casa completamente a soqquadro: cassetti e armadi aperti, oggetti spostati, effetti personali rovistati. Immediata la chiamata ai carabinieri, che si sono recati sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini. Secondo i rilievi sulla porta e sulle finestre dell’abitazione non risultano segni di effrazione.