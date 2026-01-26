Friulia entra nel capitale di Pintaudi: investimento da 1,2 milioni

Pintaudi annuncia l’ingresso di Friulia nel proprio capitale: operazione dal valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

Pintaudi, azienda specializzata nella produzione di fette biscottate, biscotti e prodotti da forno con sede a Trieste, annuncia l’ingresso di Friulia nel proprio capitale. L’operazione, dal valore complessivo di 1,2 milioni di euro, segna un passaggio strategico nel percorso di sviluppo e consolidamento industriale della società controllata dalla holding Polo del Gusto, presieduta da Riccardo Illy.

L’accordo prevede 700 mila euro sotto forma di finanziamento e 500 mila euro attraverso un aumento di capitale che assegna a Friulia una partecipazione del 35%. Le risorse saranno destinate a sostenere un piano di crescita volto ad aumentare i volumi produttivi, mantenendo al contempo le caratteristiche distintive di una manifattura artigianale.

A seguito dell’operazione, la compagine societaria vede Friulia al 35%, Polo del Gusto al 63,4% e una quota residuale in capo al fondatore e presidente Giuseppe Pintaudi. Fondata nel 2004 come laboratorio di pasticceria con vendita diretta, Pintaudi è entrata nel gruppo Polo del Gusto nel 2021, diventandone marchio di maggioranza nel 2022.

Nel 2024 l’azienda si è trasferita in un nuovo stabilimento nella zona delle Noghere, ampliando la capacità produttiva e rafforzando lo sviluppo della linea di grandi lievitati da ricorrenza. Nel 2025 sono arrivate le certificazioni internazionali BRC e IFS, fondamentali per l’accesso alla grande distribuzione premium. I risultati economici confermano il trend positivo: il fatturato 2025 ha raggiunto 1,41 milioni di euro, in crescita del 14% sull’anno precedente, dopo il +41% registrato nel 2024.

Illy: “Nuova fase di sviluppo”.

“Per Pintaudi si apre una nuova fase di sviluppo”, ha commentato Riccardo Illy, sottolineando la solidità del progetto industriale e il ruolo di Friulia come partner strategico per il territorio. Un valore ribadito anche dalla presidente di Friulia, Federica Seganti, che definisce Pintaudi “un’eccellenza del Friuli Venezia Giulia capace di unire qualità artigianale, visione industriale e forte radicamento territoriale”.