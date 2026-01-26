Finti resi per 25mila euro, denunciato cassiere di un supermercato

I carabinieri hanno denunciato per appropriazione indebita un 21enne, cassiere di un supermercato di Reana del Rojale.

I carabinieri di Feletto Umberto hanno denunciato per appropriazione indebita un 21enne, dipendente e cassiere di un supermercato di Reana del Rojale.

L’amministratore delegato di quella catena di negozi si era insospettito delle numerose operazioni di reso/storno effettuate dal dipendente nel corso degli ultimi mesi che, qualora confermate, avrebbero permesso allo stesso di intascare le somme di denaro in restituzione a una clientela in realtà fittizia.

I militari, dopo aver ricevuto la querela, hanno predisposto un servizio di appostamento, impiegando anche personale in borghese, all’interno dell’esercizio commerciale e nel vicino parcheggio. Al termine del suo turno alla cassa, l’uomo è stato fermato dai carabinieri, che hanno constatato l’effettiva presenza di una serie di operazioni anomale di reso/storno di prodotti alimentari, per un valore complessivo di 850 euro.

Sono in corso accertamenti per verificare quante operazioni di tale genere sono state effettivamente effettuate dal giovane, considerato che – al momento – è stato stimato un ammanco di circa 25mila euro.