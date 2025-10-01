In Fvg il primo campionato sperimentale di calcio a 5 inclusivo.

Il Friuli Venezia Giulia sarà la prima regione a ospitare un campionato sperimentale di calcio a 5 inclusivo. Si chiama Futs All ed è stato presentato ufficialmente con la firma dell’accordo che ne sancisce l’avvio per la stagione 2025/26. L’iniziativa è promossa da Sport Inclusion Fvg in collaborazione con la Lega nazionale dilettanti – Comitato regionale Fvg.

“Il Friuli Venezia Giulia è orgoglioso di ospitare il primo campionato sperimentale di calcio a 5 Futs All inclusivo. Lo sport è una straordinaria operazione culturale di promozione dell’inclusione” ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi, intervenuto alla presentazione.

Secondo Riccardi, la nascita del campionato si inserisce nella tradizione della regione: “Questa è una terra che ha sempre avuto una grande sensibilità verso i temi della disabilità e dell’inclusione. Qui è nata la storica Legge 41, che affrontava questi temi prima ancora che fossero riconosciuti a livello nazionale. Nella scorsa legislatura l’abbiamo aggiornata, facendola crescere in coerenza con i tempi moderni, in una prospettiva culturale e non solo sanitaria”.

Il percorso che ha portato a questo traguardo è stato lungo. Come hanno spiegato Ermes Canciani, presidente della Lnd Fvg, e Alberto Andriola, presidente di Sport Inclusion Fvg, sono serviti tre anni di lavoro per definire un regolamento ad hoc, sostenuto anche dall’Anffas Fvg. Grazie a regole particolari, il calcio a 5 viene trasformato in una disciplina realmente inclusiva, capace di coinvolgere atleti con disabilità.

Alla firma dell’accordo era presente anche Luca De Simoni, coordinatore dell’Area responsabilità sociale della Lega nazionale dilettanti, giunto da Roma. Con l’intesa, Sport Inclusion Fvg detiene il regolamento e il marchio “Futs All”, che sarà gestito insieme alla Lnd Figc e potrà fregiarsi del brand regionale Io sono FVG sulle maglie ufficiali.

Il nuovo campionato partirà con quattro squadre: Dynamic Club 2023 Palmanova, Zio Pino Zebrette Udine, Bazinga Trieste e Calcio Isontino Turriaco. “Lo sport inclusivo ha un valore straordinario – ha aggiunto Riccardi –: è un potente strumento per abbattere barriere, garantire indipendenza, libertà e partecipazione sociale. Prima di essere campioni nello sport bisogna essere campioni nella vita, e il Futs All rappresenta pienamente questo messaggio”.

L’assessore ha infine sottolineato che “la nascita di questo campionato non è solo un evento sportivo, ma una vera e propria operazione culturale, che rende la nostra società più giusta e inclusiva. La Regione sarà al fianco di queste esperienze, sostenendo tutte le occasioni che ridurranno differenze e difficoltà, perché il valore più grande che possiamo garantire alle persone è la loro libertà”.

Gli obiettivi sono due: replicare il successo del Baskin, che in Friuli Venezia Giulia conta già 16 squadre in campionato, e aprire una strada nuova trasformando il calcio a 5 in una disciplina inclusiva a tutti gli effetti.