Nuove accuse per ex calciatore dell’Udinese: a processo per stalking

Ex calciatore dell’Udinese a processo per stalking.

Nuovo fronte giudiziario per un 41enne ex calciatore dell’Udinese, già detenuto nel carcere di via Spalato. L’uomo, condannato in via definitiva a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti, lesioni e danneggiamenti nei confronti dell’ex compagna, si trova in regime di semilibertà: lavora di giorno e rientra la sera in istituto.

Martedì 30 settembre è comparso di nuovo davanti al tribunale per rispondere della nuova accusa di atti persecutori nei confronti dell’ex compagna 34enne, come riporta il Messaggero Veneto. Il procedimento è reso più complesso da una controquerela: la donna risulta a sua volta indagata per lesioni aggravate in concorso, legate a un episodio avvenuto davanti al Caffè Delser in centro a Udine, e per abbandono di minore. I fatti risalgono ai primi mesi del 2023. Il gup ha rinviato l’udienza al 23 dicembre. Una finestra che potrà essere utilizzata dai legali per tentare un accordo.