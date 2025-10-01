Caso di aviaria a Povoletto: scatta l’abbattimento di migliaia di polli

Rilevato un caso di influenza aviaria in un allevamento a Povoletto.

È stato registrato il primo caso di influenza aviaria della stagione autunnale in Friuli Venezia Giulia, in un allevamento di polli broiler a Povoletto, in provincia di Udine. La notizia emerge da una nota di Confagricoltura Verona. L’allevamento colpito sarà sottoposto a sanificazione dopo l’abbattimento di migliaia di capi, con un pesante contraccolpo per l’attività, mentre le autorità locali hanno convocato per oggi, mercoledì 1° ottobre, l’unità di crisi della Direzione centrale salute per definire le misure di contenimento.

Udine non è una provincia tradizionalmente colpita, ma è alle porte del Veneto e perciò c’è già allerta anche nella regione vicina, che l’anno scorso aveva registrato 25 casi di influenza aviaria su 56 in tutta Italia, con l’abbattimento di milioni di capi e il blocco delle attività nelle aree interessate. Secondo Confagricoltura Verona, la nuova epidemia era attesa, vista la circolazione del virus nel Nord Europa e l’arrivo degli uccelli migratori con l’abbassamento delle temperature, che aumenta il rischio di diffusione nelle regioni confinanti. Come ha spiegato l’associazione di categoria, ad oggi non esiste un vaccino.