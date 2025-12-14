La graduatoria del contributo ristrutturazioni in Fvg.

Sono 2400 le domande ammesse al contributo ristrutturazioni della Regione Fvg, 460 delle quali finanziabili subito con i 39milioni di fondi a disposizione per il 2025. Lo ha detto l’assessore regionale alle Infrastrutture, Cristina Amirante dopo l’approvazione in giunta della graduatoria definitiva relativa al bando previsto dall’articolo 2 della legge regionale 8/2025.

“Con questo provvedimento diamo certezze ai cittadini e al comparto edilizio, mettendo a terra risorse importanti pari a 39 milioni di euro, che generano sviluppo, riqualificazione del patrimonio immobiliare e nuove opportunità abitative a canone concordato“.

Le domande ammesse.

Il via libera riguarda le domande ammesse, anche con riserva, e l’elenco delle richieste non ammesse e archiviate per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento

conservativo e ristrutturazione edilizia. A seguito delle controdeduzioni presentate dai cittadini, risultano complessivamente ammesse circa 2.400 domande; la graduatoria individua inoltre circa 460 istanze finanziabili sulla base dei 39 milioni di euro di risorse regionali disponibili per l’annualità 2025.

L’effetto moltiplicatore.

Gli interventi ammessi attivano una spesa edilizia complessiva superiore a 91 milioni di euro e riguardano oltre 820 unità immobiliari, più di 650 delle quali destinate alla locazione a canone concordato. Tra i Comuni con il maggior numero di nuove unità abitative figurano, tra gli altri, Udine, Trieste, Gorizia, San Daniele del Friuli, Gradisca d’Isonzo, Rivignano Teor, San Vito al Tagliamento, Tavagnacco, Gonars, Pordenone e Tolmezzo, oltre a diversi centri montani come Tarvisio, Sutrio e Forni di Sopra.

Nei prossimi giorni saranno pubblicati i primi decreti di concessione, che conterranno i dettagli delle agevolazioni, i termini per la rendicontazione degli interventi e gli obblighi a carico dei beneficiari.

I bandi per l’efficientamento energetico.

Parallelamente prosegue l’attuazione dei bandi previsti dall’articolo 3 della LR 8/2025 in materia di efficientamento energetico. È stato recentemente adottato il terzo decreto di liquidazione per le domande con lavori già eseguiti e correttamente presentate entro fine novembre; a breve sarà inoltre approvato il terzo decreto di concessione per le richieste presentate prima dell’avvio dei lavori da parte di soggetti con ISEE fino a 25.000 euro, completando l’utilizzo della dotazione finanziaria 2025 pari a 20 milioni di euro.

Nuovi fondi in arrivo.

L’assessore Amirante evidenzia inoltre che “con la legge di Stabilità sono state stanziate ulteriori risorse fondamentali: 15 milioni di euro per il 2026 sull’articolo 2, destinati allo scorrimento del bando ristrutturazioni e all’attivazione di un nuovo bando per le imprese, e 7,3 milioni di euro sull’articolo 3 per i lavori già eseguiti di efficientamento energetico dei privati e per il nuovo bando rivolto ai condomìni“.

A queste si aggiungono risorse programmate per gli anni successivi: 6 milioni di euro per il 2027 e 10 milioni per il 2028 sull’articolo 2, oltre a 2 milioni di euro per il 2027 sull’articolo 3. “Si tratta di un impegno strutturale e continuativo – conclude Amirante – che conferma la volontà della Regione Friuli Venezia Giulia di sostenere i cittadini, il settore edilizio e la riqualificazione energetica e funzionale del patrimonio immobiliare, favorendo uno sviluppo equilibrato, sostenibile e attento alle esigenze dei territori”.