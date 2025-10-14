Fvg, svolta contro il randagismo felino: microchip e sterilizzazioni obbligatorie

14 Ottobre 2025

di Paola Tissile

La nuova legge contro il randagismo felino in Fvg.

La tutela dei gatti randagi fa un passo avanti significativo in Friuli Venezia Giulia: il Consiglio regionale, nella seduta del 10 ottobre 2025, ha approvato nuove norme che puntano a contrastare il randagismo felino e a sostenere le associazioni animaliste impegnate sul territorio.

Tra le principali novità c’è l’istituzione dell’anagrafe felina con microchip e l’obbligo di sterilizzazione dei gatti che circolano liberamente. Dal 1° luglio 2026, tutti i gatti lasciati liberi dovranno essere registrati dai proprietari o detentori nel Sistema Informativo Nazionale per gli Animali da Compagnia (SINAC-FVG) e sottoposti a sterilizzazione. Misure considerate fondamentali per gestire le colonie feline e prevenirne la proliferazione.

Le associazioni animaliste locali hanno espresso grande soddisfazione per il provvedimento, ringraziando il Presidente del Consiglio Massimiliano Federiga, l’Assessore alla Sanità Riccardo Riccardi e il personale dell’Ufficio Sanità Pubblica Veterinaria, in particolare il dottor Manlio Palei e la dottoressa Sabrina Loprete, per la disponibilità e l’ascolto dimostrati.

La situazione del randagismo felino era ormai critica – sottolineano i volontari – sia per l’impatto economico sugli enti pubblici sia per il lavoro quotidiano dei volontari. Con queste nuove disposizioni si apre finalmente un capitolo di speranza e opportunità per tutti“.

Oltre alle norme sul microchip e sulla sterilizzazione, la Regione ha previsto contributi economici a favore delle associazioni iscritte al registro regionale, destinati a finanziare le loro attività e la distribuzione di alimenti alle colonie feline censite dai Comuni.

Il Friuli Venezia Giulia consolida così il suo impegno nella tutela degli animali, seguendo la scia della storica Legge Regionale 39/90, che aveva già posto fine alla soppressione dei cani non reclamati e ispirato la normativa nazionale. Le associazioni si dichiarano pronte a collaborare con rinnovato entusiasmo, proseguendo il percorso di cura dei gatti randagi e contribuendo a costruire una comunità più rispettosa e solidale.

