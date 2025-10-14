Le eccellenze del Friuli Venezia Giulia protagoniste a Golosaria 2025

Golosaria alla Fiera Milano Rho.

Dal 1° al 3 novembre il Friuli Venezia Giulia sarà grande protagonista alla ventesima edizione di Golosaria 2025 Milano, la rassegna dedicata alle migliori produzioni enogastronomiche italiane che animerà i padiglioni di Fiera Milano Rho. Tema di quest’anno: “Il gusto della contemporaneità”, un viaggio nel cibo che unisce tradizione e innovazione.

La Regione FVG parteciperà con due collettive — una food e una wine — riunite sotto il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, simbolo della qualità, sostenibilità e tracciabilità che contraddistinguono il comparto agroalimentare regionale.

Il meglio del gusto friulano

Nella sezione Food saranno presenti Buiese Distillerie, Azienda Agricola Carusone Sandra, Pasticceria Dolcevita, La Glacere, Friultrota, Azienda Agricola Dreosti Corrado, Crave, Qualità Artigian, Macino Fine Food, B-Orto Peppers e Salumificio Zahre: realtà che incarnano la varietà e la creatività della produzione friulana, dal dolce al salato, fino ai distillati artigianali.

Nell’area Wine, invece, spazio a Azienda Agricola Bessich Luciano Eredi, Gruppo Martellozzo, Sara&Sara, Cantina Trezero, Azienda Agricola Cav. Emiro Bortolusso di Sergio e Clara e Ca Modeano, affiancate da Domenis 1898 e Cantina 837, ambasciatrici del saper fare vitivinicolo regionale.

Premi e riconoscimenti per il Friuli

Non mancheranno i premi: tra i Campioni de IlGolosario 2025, spiccano numerose aziende friulane che si sono distinte per la loro capacità di interpretare il tema della contemporaneità gastronomica. A essere premiate saranno l’Azienda Agricola Valle del Lovo di Carlino (UD), Zidarič di Duino Aurisina (TS), Anaxum di Pocenia (UD), Gianni Carpenedo di Cavasso Nuovo (PN), FigoMoro di Caneva (PN), Pintaudi di San Dorligo della Valle (TS), Wild Raccoon di Udine e Liquoreria Friulana di Spilimbergo (PN).

Riconoscimento anche per la Gelateria Timballo di Udine, tra i negozi premiati per eccellenza e originalità. Inoltre, ben 9 Corone e 21 Faccini Radiosi saranno assegnati da Paolo Massobrio e Marco Gatti durante la cerimonia del Golosario Ristoranti 2026, che si terrà sul palco dell’Agorà.

I grandi vini.

La domenica è dedicata ai Top Hundred, i 100 migliori vini di Italia per cui il Friuli vedrà salire sul palco tra le novità Borgo delle Oche con il Friuli Pinot Grigio Ramato “Lùsigne” 2022; Bidoli con il Friuli Grave Traminer Aromatico “Le Alte” 2024 e Livon con il Collio Friulano “Manditocai” 2022. Tra i Top storici Ruj con il Carso Vitovska 2024; Tenuta Luisa con il Friuli Isonzo Friulano 2023 e Terre di Ger con il Vino Rosso Biologico “Caliere” 2022.