Confermati gli sconti per gli studenti sui mezzi pubblici.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha confermato gli sconti per il trasporto pubblico dedicate agli studenti per l’anno scolastico 2025-2026. La novità riguarda in particolare anche gli studenti che si trasferiscono in Veneto, in località situate entro un raggio di 50 km, con la possibilità di usufruire di abbonamenti agevolati sia per il treno che per l’autobus.

A darne notizia è l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti Cristina Amirante, che commenta l’approvazione da parte della Giunta regionale dell’aggiornamento del valore dell’abbonamento scolastico per i servizi automobilistici, tranviari e ferroviari, inclusi quelli esercitati da Ferrovie Udine-Cividale.

Nel corso dell’anno scolastico 2024-2025, sono stati emessi 51.374 abbonamenti scolastici per residenti FVG, con un impegno finanziario da parte della Regione di oltre 10,8 milioni di euro per coprire la misura agevolativa.

Abbonamenti scolastici a metà prezzo e Formula Famiglia

Viene così confermato il titolo di viaggio agevolato sperimentale denominato “Abbonamento scolastico residenti FVG”, che permette agli studenti di pagare solo il 50% del costo degli abbonamenti scolastici ordinari, compresi quelli integrati Sacile-Maniago. Inoltre, la misura prevede ulteriori benefici per le famiglie grazie all’attivazione della “Formula Famiglia”.

“Abbiamo mantenuto lo sconto del 50% e le agevolazioni per le famiglie che utilizzano il trasporto pubblico locale, sia ferroviario che su gomma – spiega Amirante –. Questo investimento viene premiato dall’incremento costante degli utenti, sia sul trasporto urbano che su quello extraurbano, oltre che ferroviario.” L’esperimento sull’area di confine con la regione Veneto ha registrato un incremento del 30% nell’utilizzo degli abbonamenti scolastici rispetto allo scorso anno.

Modalità di acquisto e autocertificazioni digitali

Per poter usufruire del titolo di viaggio agevolato, è necessario compilare un modulo di autocertificazione disponibile online. Per i servizi automobilistici di TPL FVG, la compilazione e l’invio del modulo avvengono attraverso la piattaforma di webticketing del sito aziendale, utilizzando SPID o Carta d’Identità Elettronica, senza necessità di caricare ulteriori documenti. In alternativa, è possibile scaricare il modulo, firmarlo e ricaricarlo con la copia del documento di identità.

Per il servizio Ferrovie Udine-Cividale, le modalità e i termini di presentazione del modulo saranno comunicati dalla società tramite il proprio sito web. Per i servizi ferroviari gestiti da Trenitalia, invece, l’acquisto avverrà contestualmente alla presentazione dell’autocertificazione presso le biglietterie presenti nel territorio regionale. La Regione ha inoltre avviato un percorso di digitalizzazione che consentirà, se completato in tempo, la presentazione telematica dell’autocertificazione tramite SPID, facilitando così l’acquisto degli abbonamenti.

Scadenza e ultime informazioni

L’acquisto dell’abbonamento dovrà essere effettuato entro il 31 ottobre 2025. Tutte le informazioni e i moduli necessari sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sulle pagine dedicate ai servizi di trasporto.