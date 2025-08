Lauco celebra api e apicoltori: debutta la prima Festa del Miele di Montagna

Domenica 3 agosto la Festa del Miele di montagna a Lauco.

Domenica 3 agosto 2025 Lauco ospiterà la prima edizione della Festa del Miele di Montagna, una manifestazione che unisce sapori, saperi e paesaggi in nome della biodiversità. L’evento celebra il recente inserimento del miele locale tra i Presìdi Slow Food “Mieli di Alta Montagna Alpina” e vuole offrire al pubblico un’occasione per scoprire il mondo dell’apicoltura e il ruolo cruciale delle api nella tutela dell’ambiente.

La giornata prenderà il via alle 9.00 con l’inaugurazione ufficiale e l’apertura del mercatino dei mieli di alta montagna alpina, affiancato da stand con altri prodotti tipici locali e Presìdi Slow Food. Passeggiando tra le vie del centro, i visitatori potranno scoprire anche lavori artigianali, dimostrazioni di intaglio del legno, una mostra di merletti al tombolo ispirati ad api e fiori realizzata dalle merlettaie di Paluzza e Tolmezzo, e godersi momenti musicali e conviviali.

Alle 10.00 prenderanno il via i laboratori didattici sull’apicoltura, pensati per tutte le età, con approfondimenti sulla storia dell’apicoltura in Carnia. Subito dopo, alle 10.30, è prevista una passeggiata botanica guidata da un apicoltore agronomo alla scoperta della flora apistica locale, nei dintorni di Lauco.

Alle 11.15 ci sarà la prima degustazione guidata di mieli e formaggi d’alta quota, dedicata a un massimo di 20 partecipanti, mentre alle 12.30 sarà servito un aperitivo a base di crostino con Varhackara e miele, simbolo dell’unione tra due eccellenze della montagna friulana. Durante la giornata, i ristoratori del territorio proporranno menù a tema con piatti ispirati all’apicoltura e agli ingredienti del territorio.

Nel pomeriggio, alle 15.00, si terrà una seconda degustazione guidata di mieli, sempre con un massimo di 20 partecipanti. Alle 15.30 riprenderanno i laboratori per tutti sul mondo delle api, seguiti alle 16.30 da una caccia al tesoro apistica a squadre, un’attività coinvolgente pensata per famiglie e bambini. Alle 17.00, spazio infine al laboratorio ludico per bambini a cura della Cooperativa Zaffiria, con giochi e attività interattive sul tema delle api e della biodiversità.

La giornata si chiuderà alle 19.00 con un concerto al tramonto di Michele Fenati, dedicato a Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’esibizione si terrà in uno scenario suggestivo: il sito archeologico delle tombe celtiche, lungo la strada che porta a Porteal e al campo sportivo. Un modo poetico per concludere una festa che unisce gusto, natura, tradizione e futuro.

Non mancheranno occasioni per scoprire Lauco anche dal punto di vista paesaggistico: il paese offre una fitta rete di sentieri percorribili a piedi o in bicicletta, e ospita la prima piattaforma panoramica dell’Alto Friuli e del Parco Intercomunale delle Colline Carniche, con vista su Villa Santina, la Val Tagliamento e parte della Val Degano.