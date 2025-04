Giacomo Poretti e la moglie visitano il Fvg prima dello spettacolo a Udine.

Approfittando della tappa del suo spettacolo a Udine, il comico Giacomo Poretti si è dato alla vita da turista in Friuli Venezia Giulia: con la moglie, Daniela Cristofori ha infatti visitato Grado (in bicicletta) scherzando sulla bora, e Cormons, dove ha pure acquistato uno dei prodotti d’eccellenza della regione.

“Ho riempito la macchina di vino del Collio” dice nel video che ha postato sui social. “Allora stasera lo spettacolo verrà meglio” ha scherzato la moglie sui social. Il video si conclude proprio con le immagini del Teatro Giovanni da Udine, dove Giacomo e Daniela hanno portato lo spettacolo “Condominio mon amour”.

“Non è la prima volta e, ne siamo certi, non sarà l’ultima! Grazie a Giacomo Poretti e sua moglie Daniela Cristofori per aver scelto ancora una volta le meraviglie della nostra regione. Dal mare alle montagne, il Friuli Venezia Giulia vi accoglie sempre a braccia aperte” ha scritto sui social il Governatore Massimiliano Fedriga condividendo il video del comico.

Non è la prima volta, infatti, che Giacomo coglie l’occasione dei suoi spettacoli per visitare il Friuli: era già capitato due anni fa, quando era rimasto affascinato dalla Carnia a Lauco (rimanendo pure particolarmente colpito dal freddo). Il suo collega Giovanni Storti, invece, sempre due anni fa, era arrivato in bicicletta da Milano, fino alla foce dell’Isonzo.