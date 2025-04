Un grosso ramo cade sull’auto: spaccati tettuccio e parabrezza

Il ramo è caduto su un’auto in Piazza Carlo Alberto a Trieste.

Nel pomeriggio di oggi 3 aprile, intorno alle 14.35, i vigili del fuoco del comando di Trieste sono intervenuti in Piazza Carlo Alberto, dove un grosso ramo di un albero, che costeggia la piazza, è improvvisamente caduto sul tetto di un’autovettura, danneggiandone sia il tetto che il parabrezza.

Fortunatamente, non risultano persone coinvolte nell’incidente. Giunti prontamente sul posto, i pompieri hanno verificato che non vi fossero feriti e hanno proceduto con la rimozione del ramo. Utilizzando un’autogru, hanno imbragato il ramo caduto e lo hanno spostato in una zona sicura, lontano dal veicolo danneggiato.

Durante le operazioni, hanno notato un ulteriore ramo dello stesso albero che risultava instabile e a rischio di caduta, minacciando la sicurezza dei passanti sul marciapiede sottostante. Con l’ausilio della stessa autogru e di una scala italiana, i vigili del fuoco hanno imbragato anche il ramo pericolante, lo hanno tagliato con motoseghe e lo hanno posizionato a terra, evitando così ulteriori pericoli. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli adempimenti di competenza.