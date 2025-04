Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 4 aprile

Le previsioni meteo per il Friuli Venezia Giulia.

Il Friuli Venezia Giulia si prepara a una giornata dal meteo stabile e piacevole. Il cielo si manterrà per lo più sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, mentre in montagna potrebbero alternarsi momenti di variabilità. Sul Carso è possibile la presenza di un leggero Borino, che potrebbe rendere l’aria più frizzante.

Le temperature saranno piuttosto miti: in pianura si partirà da valori minimi tra i 4 e i 7 gradi, per poi salire fino a un massimo di 20-23 gradi nelle ore più calde. Sulla costa il clima sarà leggermente più fresco, con minime comprese tra i 7 e gli 11 gradi e massime tra i 15 e i 18. In montagna, a 1000 metri, si registreranno circa 10 gradi, mentre a 2000 metri la colonnina di mercurio si fermerà intorno ai 4 gradi.