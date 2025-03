Giochi della chimica, la sfida tra 150 studenti per scegliere il più bravo del Fvg

Le finali regionali dei Giochi della Chimica.

Circa 150 studenti di 17 scuole superiori di tutto il Friuli Venezia Giulia parteciperanno sabato 29 marzo all’Università di Udine alle finali regionali dei Giochi della chimica. La sfida si terrà, dalle 10.30, nelle aule informatiche del polo scientifico dell’Ateneo (via delle Scienze 206., Udine). I partecipanti dovranno risolvere, in due ore, 45 quesiti a risposta multipla diversi per le tre classi di concorso (una classe per il primo biennio e due per il triennio a seconda degli istituti) utilizzando un’apposita piattaforma online.

I vincitori andranno alla finale nazionale a Firenze-Fiesole dal 19 al 21 maggio dalla quale i quattro migliori saranno selezionati per rappresentare l’Italia ai Campionati internazionali di Dubai a luglio. In Friuli Venezia Giulia i Giochi, sono organizzati dalla sezione regionale della Società chimica italiana con il Dipartimento di Scienze agroalimentari, ambientali e animali dell’Università di Udine.

Le scuole che partecipano ai Giochi della Chimica.

A partecipare saranno gli allievi: dell’Itst “Kennedy” di Pordenone; dei licei “Leopardi–Majorana” e “Grigoletti” di Pordenone, “Pujati” di Sacile, “Copernico” e “Marinelli” di Udine, “Einstein” di Cervignano del Friuli, “Buonarroti” di Monfalcone, “Dante Alighieri” di Gorizia, “Galilei” di Trieste; degli Isis “Bassa friulana” di Cervignano del Friuli, “Solari” di Tolmezzo, “Malignani” di Udine, “Mattei” di Latisana-Lignano Sabbiadoro, “Brignoli-Einaudi–Marconi” di Gradisca d’Isonzo e Staranzano, “D’Annunzio-Fabiani” di Gorizia, “Stefan” di Trieste.

La competizione si svolge a livello nazionale e le finali regionali si tengono contemporaneamente in tutta Italia coinvolgendo studenti selezionati da ciascun istituto iscritto alla gara. L’intento degli organizzatori è promuovere tra i più giovani l’interesse per la chimica e le sue potenzialità didattiche. Il Ministero dell’istruzione e del merito ha inserito i Giochi della chimica nel programma annuale di valorizzazione delle eccellenze per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.