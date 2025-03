Giro d’Italia, ecco la tappa dedicata a Bruno Pizzul

Presentata la 14esima tappa del Giro d’Italia dedicata a Bruno Pizzul.

Si è svolta ieri sera al teatro comunale di Cormons la presentazione della 14esima tappa del Giro d’Italia del 24 maggio, che sarà dedicata a Bruno Pizzul. Il percorso, con partenza da Treviso e arrivo a Nova Gorica-Gorizia, si snoderà lungo 186 chilometri e attraverserà Cormons, unendo le colline del Collio italiano e del Brda sloveno.

“Un grande evento che celebra il Friuli Venezia Giulia, il Collio e la Capitale europea della Cultura ma soprattutto, oggi, celebra la figura di un gigante della nostra terra, Bruno Pizzul, nel giorno del suo compleanno e all’indomani delle sue esequie che hanno dimostrato il grande affetto per la sua persona e la sua professionalità”, ha commentato l’assessore regionale alle Finanze Barbara Zilli nel suo intervento.

“Quella del 24 maggio sarà una tappa importante che ci carica di responsabilità, nella consapevolezza che tutto il mondo ci guarda e nel dovere morale di fare onore alla memoria e alla passione sportiva di due grandi friulani, Pizzul e Enzo Cainero, che ha legato il Friuli Venezia Giulia alla corsa rosa”.

Zilli ha poi voluto ringraziare Paolo Urbani, coordinatore della tappa friulana, con tutto il comitato tappa, e, tra gli altri, le amministrazioni comunali, FvgStrade, Protezione Civile e tutti i volontari “per aver realizzato anche quest’anno qualcosa di speciale per il nostro Friuli, con un grande gioco di squadra”. Un grazie particolare è stato rivolto anche a Giuseppe Saronni, presente in sala, “che in sella alla sua bicicletta ha fatto volare e vincere intere generazioni di appassionati“.

Zilli ha poi ricordato il campione di ciclismo Jonathan Milan ed Elena D’Agnese, definendoli “due esempi, per i ragazzi e le ragazze presenti questa sera e per coloro che ci seguono da casa, di come lo sport e i suoi valori rappresentino solide radici su cui crescere forti. Per questo faccio appello alle famiglie a portare i propri figli a seguire la tappa del giro”. Tra gli orgogli friulani protagonisti della serata anche le Frecce Tricolori.

Il percorso della tappa.

Dopo il tragitto pianeggiante attraverso la pianura veneta e la bassa friulana, il percorso della tappa si chiuderà con due giri del circuito di 13,8 chilometri che collega le due città di Nova Gorica e Gorizia. Il dislivello previsto è di 1100 metri, per una tappa che si presenta adatta agli specialisti delle volate e degli arrivi di gruppo.

La giornata successiva, domenica 25 maggio, sarà dedicata alla montagna con la 15ª tappa, che partirà da Fiume Veneto e si concluderà ad Asiago. I corridori affronteranno 214 km e un impegnativo dislivello di 3900 metri, offrendo spettacolo sulle salite e una sfida cruciale per gli uomini di classifica.