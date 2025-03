Incidente mortale nella notte a Santa Maria La Longa.

Tragico incidente mortale nella notte tra Santa Maria La Longa e Santo Stefano Udinese. Lo scontro, avvenuto poco dopo la mezzanotte, ha coinvolto tre automobili all’incrocio tra la strada regionale 352, conosciuta in quel tratto come via Onorato Bon, e via Orazio D’Arcano.

La vittima dell’incidente è Alex Comelli, 48 anni, residente a Fiumicello Villa Vicentina. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del 118, inviati dalla centrale Sores, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Altre tre persone sono rimaste ferite nello schianto, fortunatamente non sono in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area, e i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.