Enzo Cainero è morto a 78 anni.

Il Friuli in lutto per la scomparsa di Enzo Cainero. Commercialista di Udine, conosciuto da tutti come l’uomo del Giro d’Italia in Friuli Venezia Giulia portando la tappa dello Zoncolan tra i grandi “mostri sacri” delle salite del Giro. Il suo nome è legato indissolubilmente al mondo dello sport e alla nostra regione e la sua ultima impresa è stata proprio quella di riportare il Giro d’Italia sul Lussari, dove purtroppo non ci sarà.

Cainero è morto a 78 anni all’ospedale di Udine e fatale è stato il malore accusato a ottobre dello scorso anno. Un’ischemia cerebrale che ha affrontato con la sua solita forza e sorretto dall’affetto di tutto il Friuli e non solo.

“Cainero ci lascia proprio nel giorno della chiusura di Eyof – ha commentato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga – . Ma quella fiaccola è come il messaggio di vita e l’eredità di Enzo: arderanno sempre e vivranno nel cuore di tutti gli sportivi e di tutte le persone che lo hanno conosciuto“.

“La scomparsa di Enzo Cainero – ha aggiunto Fedriga – priva il Friuli Venezia Giulia di una figura di enorme importanza. Nel portare il cordoglio mio personale e dell’Amministrazione regionale alla famiglia, scorgo un vuoto che oggi appare incolmabile per le capacità, le conoscenze, l’entusiasmo, la generosità irripetibili di un uomo che ha fatto grandi cose per il suo territorio e la sua gente“.