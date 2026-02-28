Nasce il Gran Galà Libertas FVG, l’evento che celebra il volontariato sportivo

Premi per atleti, dirigenti, associazioni e sostenitori del movimento sportivo regionale.

Il Centro Regionale Sportivo Libertas Friuli Venezia Giulia lancia il primo “Gran Galà Libertas”, un appuntamento destinato a diventare un momento simbolico per tutto il movimento sportivo di base del territorio. Un evento che nasce con l’obiettivo di dare voce e riconoscimento a chi, ogni giorno, rende lo sport una vera scuola di vita: i volontari.



L’iniziativa, voluta dal Direttivo regionale, punta a valorizzare il tessuto amatoriale e il mondo del volontariato che anima il Friuli Venezia Giulia, mettendo al centro non soltanto i risultati agonistici, ma soprattutto l’impegno civile, educativo e sociale che ruota attorno alle associazioni sportive.



“Il Gran Galà – spiega il presidente regionale Libertas FVG Lorenzo Cella – nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su figure che spesso operano “nell’ombra”: dirigenti, atleti e associazioni che incarnano i valori del fair play, dell’inclusione sociale e della solidarietà. Vogliamo così evidenziare come lo sport amatoriale sia un pilastro educativo fondamentale. Il nostro territorio regionale è ricco di cultura sportiva e di impegno civile. Con questo premio intendiamo creare nuova linfa per il movimento, mettendo in rete il Centro regionale, i Centri provinciali, le associazioni Libertas territoriali e celebrando chi investe tempo e risorse per la crescita della base sportiva regionale“.

Le categorie del Gran Galà Libertas.

Il Consiglio Regionale Libertas, attraverso una commissione dedicata, assegnerà i riconoscimenti sulla base delle candidature provenienti da tutto il territorio regionale. Le categorie individuate abbracciano le diverse anime del movimento: atleti, dirigenti e tecnici distintisi per gesti di fair play e impegno costante; associazioni sociali che si sono contraddistinte per attività di beneficenza e volontariato; il settore comunicazione, rivolto a giornalisti e organi di stampa che promuovono il valore dello sport di base; sostenitori e simpatizzanti che investono concretamente nel futuro del movimento.



Un ventaglio di premi che intende raccontare lo sport nella sua dimensione più autentica, fatta di passione, gratuità e senso di comunità.

Un percorso condiviso con il territorio

Il progetto coinvolgerà in modo capillare l’intero Friuli Venezia Giulia. I Comitati Provinciali Libertas di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste avranno il compito di promuovere l’iniziativa presso le associazioni locali e raccogliere le segnalazioni. Sarà poi il Centro Regionale, tramite un’apposita commissione, a valutare le candidature e stilare l’elenco dei premiati.



“Il Gran Galà Libertas – aggiunge il consigliere regionale Libertas Paolo Comini, ideatore dell’iniziativa – si propone come un ponte tra generazioni e discipline sportive, confermando una visione dello sport attenta non solo alla performance, ma soprattutto al valore umano e sociale dell’impegno sportivo”.



Con questa prima edizione, la Libertas regionale intende dunque aprire una nuova pagina, celebrando chi ogni giorno, spesso lontano dai riflettori, costruisce relazioni, educa i giovani e rafforza il senso di appartenenza attraverso lo sport.