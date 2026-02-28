A Sappada tre grandi eventi per un weekend di sport internazionale e inclusione

Un fine settimana di grande fermento tra sport di livello internazionale, competizioni nazionali e progetti dedicati all’inclusione. È quello che sta vivendo Sappada, complice anche un meteo particolarmente favorevole: giornate di sole e temperature quasi primaverili stanno accompagnando gli eventi, regalando un clima ideale mentre la stagione invernale si avvia gradualmente verso la sua conclusione.

Parachute-Ski World Cup Series 2026, spettacolo tra cielo e neve

Cuore del programma è la Parachute-Ski World Cup Series 2026, in corso da venerdì 27 febbraio a domenica 1° marzo. La manifestazione ha portato sulle Dolomiti friulane 45 atleti provenienti da Austria, Germania, Repubblica Ceca, Romania, Svizzera e Italia.



La tappa sappadina, valida anche per il Campionato Italiano, è organizzata dal Consorzio Sappada Dolomiti Turismo con il patrocinio del Comune e il sostegno di PromoTurismoFVG, in collaborazione con Aero Club d’Italia e Aero Club Etruria.



Il Parachute-Ski, disciplina spettacolare che unisce sci alpino e atterraggio di precisione con il paracadute, sta offrendo uno show unico fatto di tecnica, concentrazione e adrenalina. L’evento rappresenta inoltre un passaggio strategico in vista di una possibile candidatura ai Mondiali 2028, rafforzando l’ambizione internazionale della località.

Oltre cento partecipanti per il Campionato Italiano Interautostradale

Parallelamente si sta svolgendo la XX edizione del Campionato Italiano di Sci Alpino Interautostradale, organizzato da Autostrade Alto Adriatico insieme alla Segreteria Tecnica dei Campionati Interautostradali.



Sulla pista Eibn Col dei Mughi si stanno confrontando oltre 100 partecipanti provenienti da sette regioni italiane, impegnati nelle gare di Slalom Speciale, Slalom Gigante e Snowboard. Un appuntamento che coniuga competizione e spirito di squadra, trasformando le piste sappadine in un vivace punto d’incontro tra realtà diverse del Paese.

Il progetto “Nevermind”, sport e inclusione

Domenica si concludono anche le due settimane di soggiorno del progetto “Nevermind”, promosso dalla TMA – Terapia Multisistemica in Acqua Metodo Caputo Ippolito. L’iniziativa è dedicata a bambini e giovani con disturbi dello spettro autistico e propone attività motorie e relazionali come ciaspolate, sci di fondo e pattinaggio, in un contesto naturale capace di favorire socializzazione, autonomia e benessere. Un’esperienza che rafforza il valore dello sport come strumento educativo e inclusivo, accanto alle competizioni agonistiche di alto livello.



“Questo fine settimana – sottolinea l’assessore allo sport e turismo Silvio Fauner – dimostra concretamente la capacità di Sappada di proporsi come palcoscenico di eventi di alto profilo, sia dal punto di vista agonistico sia sotto il profilo sociale. La Parachute-Ski World Cup Series garantisce una vetrina internazionale di grande rilievo, il Campionato Interautostradale coinvolge numerosi partecipanti in un clima di sana competizione, mentre il progetto NEVERMIND testimonia la nostra attenzione verso l’inclusione e il sostegno alle famiglie. Le splendide giornate di sole che stanno accompagnando questo weekend rendono ancora più evidente quanto la nostra località sappia offrire qualità e accoglienza fino agli ultimi giorni di stagione”.



Un fine settimana che rafforza l’immagine di Sappada come destinazione alpina moderna e organizzata, capace di attrarre grandi manifestazioni sportive e, al tempo stesso, di valorizzare il territorio in una fase dell’inverno che si avvia verso la chiusura, lasciando un bilancio positivo in termini di presenze, visibilità e partecipazione.