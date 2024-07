Il primo fine settimana di luglio segna l’avvio dell’estate delle sagre del Friuli Venezia Giulia

Il primo fine settimana di luglio segna l’avvio dell’estate delle sagre del Friuli Venezia Giulia, con le Pro Loco regionali in prima fila nell’offrire eventi che uniscono tradizione, piacere di stare insieme e promozione del territorio e dei suoi sapori, senza scordare musica, sport e attività per famiglie. All’opera oltre 20 mila volontari, dalla montagna fino alla rive dell’Adriatico passando per colline e pianura, per offrire questo e molto altro ancora.

Le comunità rinsaldano i legami e si aprono ai visitatori

“Gli appuntamenti proposti dalle nostre associate – dichiara Pietro De Marchi presidente del Comitato regionale dell’Unione tra le Pro Loco d’Italia (UNPLI) – allo stesso tempo preservano il passato, raccontano il presente e ci aiutano a dare uno sguardo pieno di fiducia al futuro. Sono feste con le quali le comunità rinsaldano i legami all’interno di esse e allo stesso tempo si aprono ai visitatori“.

“Per questo sono così importanti, svolgendo un fondamentale ruolo sociale unito a quello di promozione del turismo locale e di sostegno all’economia dei territori. Tutte caratteristiche che sono riconosciute dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sempre al nostro fianco anche con il recente riparto di 850 mila euro che andranno in primis proprio a promuovere l’attività di 174 singole Pro Loco del territorio e del nostro Comitato. Un sostegno prezioso, di cui ringraziamo l’Assessorato al turismo, che va ad aiutare proprio l’attività generosa ed appassionata dei tanti volontari che sono già all’opera tra cucine, chioschi e programmi da allestire”, conclude De Marchi.

Luglio con le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia.

Il programma è davvero ricco: infatti, in estate si concentra il grosso degli oltre 1400 eventi che ogni anno le Pro Loco del Friuli Venezia Giulia organizzano. Solo per citare alcuni degli eventi di luglio ci saranno proposte sia per gli appassionati dei sapori tipici (gamberi a Saletto di Morsano al Tagliamento, fragole e lamponi ad Attimis, rane a Bueriis di Magnano in Riviera, birra a Dignano e Campeglio di Faedis, pesce a Fiumicello Villa Vicentina, costa alla fiamma a Cassacco di Montegnacco, speck a Sauris, frutti di bosco a Subit di Attimis, quaglia a Prata di Pordenone) che per gli amanti della musica (su tutti il Festival di Majano e a Sesto al Reghena Sexto ‘nplugged e Sexto Vintage), oltre alle tante Sagre del Carmine e altre ricorrenze patronali, alle rievocazioni storiche e dei borghi fino ai tornei sportivi e alle escursioni guidate. Il programma completo su www.prolocoregionefvg.it.

Sagra dei gamberi a Morsano al Tagliamento

Con la Sagra dei gamberi, per tre fine settimana consecutivi – 21, 22, 23 / 28, 29, 30 giugno / 5, 6, 7 luglio – a Saletto di Morsano al Tagliamento gustare la specialità della sagra e cioè i gamberi accompagnati da una gustosa salsa verde, proposti assieme ad altre specialità. Le serate saranno allietate da intrattenimenti musicali dal vivo.

Ad Attimis la Sagra delle fragole e dei lamponi

Per due fine settimana consecutivi (28, 29, 30 giugno / 5, 6, 7 luglio), il Parco della Villa dei Conti d’Attimis ospita il tradizionale appuntamento con la Sagra delle fragole e dei lamponi, che rappresenta un momento importante e atteso per appassionati che possono degustare i prelibati frutti del sottobosco, preparati in tanti modi diversi e nelle più svariate forme, tra aperitivi, pietanze e dolci dessert. Oltre all’ottima gastronomia sono previsti una serie di interessanti eventi e iniziative collaterali.

La Fieste dai Croz a Magnano in Riviera

La rana è la specialità gastronomica e l’anima della Fieste dai Croz, in programma il 29 e 30 giugno, il 6, 7, 13 e 14 luglio a Bueriis di Magnano in Riviera! Serate di gran divertimento con intrattenimenti, musica e ballo al coperto, pesca di beneficenza e specialità enogastronomiche, con originali e gustose proposte in ogni week-end.

La 19esima edizione di Sexto ‘Nplugged

Sexto ‘Nplugged è un boutique festival di musica indie-rock in cui artisti di fama internazionale propongono, dal 3 al 7 luglio sul palco di Piazza Castello, a Sesto al Reghena, repertori tendenzialmente acustici e rivisitati per l’occasione. Grandi i nomi che in passato sono stati proposti, così come notevoli sono state le scelte artistiche che hanno reso questo evento raffinato ed assolutamente unico in Regione.

Sul Carso della Grande Guerra

Ritorna l’atteso appuntamento Sul Carso della Grande Guerra con un ciclo di quattro serate (giovedì 4, 11, 18 e 25 luglio) ospitate nel Comprensorio difensivo della Dolina dei Bersaglieri dove la Pro Loco di Fogliano Redipuglia propone una serie di appuntamenti di grande qualità e adatti non solo agli addetti ai lavori ma anche al grande pubblico. La formula sarà una presentazione editoriale alle 18.30, la cena alle 19.30 e lo spettacolo alle 21.30 nella Dolina dei Cinquecento.

A Teor va in scena il Green Volley

Presso gli impianti sportivi di via Roma, il 5, 6 e 7 luglio si rinnova il Green Volley Teor, torneo di pallavolo su prato fra squadre miste 3+3; ricchi stand gastronomici con musica dal vivo e deejay set ed inoltre, tornei sportivi, raduni, passeggiate e molto altro.

Festival della Birra a Dignano

All’insegna del divertimento e del gusto, tra buona musica, specialità gastronomiche e degustazioni di ottime ‘bionde’, il Festival della Birra animerà Dignano il 5, 6, 7 / 11, 12, 13, 14 luglio.

Sagra del Carmine a Pasiano di Pordenone

Dal 11 al 21 luglio, a Visinale di Pasiano di Pordenone, sotto il campanile della chiesa del XV secolo, alla rituale processione della Beata Vergine del Carmelo, si accompagnano serate di musica e ballo ed eventi culturali, mentre i giovani e i meno giovani del paese deliziano gli ospiti con le specialità culinarie preparate con la sapienza e la tradizione dei fondatori.

Sagra dea Quaia a Prata

Dall’11 al 22 luglio a Prata di Pordenone si rinnova la tradizione dei centenari festeggiamenti e della Sagra dea Quaia. Numerose proposte culinarie tra cui spicca la quaglia, da gustare in compagnia e in allegria, ascoltando buona musica.

A Campeglio scatta BirriAmo

Venerdì 12 e sabato 13 luglio a Campeglio di Faedis c’è BirriAmo, la festa della birra artigianale friulana. Appuntamento annuale con la rassegna delle migliori birre artigianali regionali, accompagnate da specialità gastronomiche e musica dal vivo.

Mercato delle pesche a Fiumicello

Dal 12 al 14 luglio, il mercato delle Pesche è l’appuntamento che si svolge contestualmente alla 65^ Mostra Regionale delle Pesche di Fiumicello fin dalla sua prima edizione. Si potranno trovare stand di associazioni, commercianti del territorio, ambulanti, hobbisti, creativi tutti a proporre prodotti del territorio, enogastronomici e tipici, creazioni artistiche. Tema principale è la promozione del prodotto “pesca”. In programma intrattenimenti rivolti sia ai bambini che agli adulti, attrazioni sempre rivolte alla promozione delle risorse del territorio.

A Pontebba c’è Fen Art

Fen Art nasce come versione estiva dello Snow Art. Il festival internazionale delle sculture di fieno propone, oltre alla competizione degli artisti, laboratori, musica, giochi per bambini, passeggiate tematiche, mostre e mercatini. Appuntamento dal 12 al 14 luglio a Pontebba.

Festa del Carmine a Sedegliano

Atmosfere e sapori tutti da scoprire alla Festa del Carmine di San Lorenzo di Sedegliano. Il 12, 13, 14 / 19, 20, 21 luglio saranno offerte pietanze cucinate al momento con prodotti del territorio e servite su piatti di ceramica.

A Cassacco la Festa d’estate

31^ Ed. FESTA D'ESTATE

2024 – Cassacco, Montegnacco (UD)

La Festa d’estate (12, 13, 14 / 19, 20, 21 luglio) è la manifestazione più espressiva della Pro Loco Montegnacco. Organizzata presso il Nuovo Parco Festeggiamenti di Cassacco, al centro della comunità, buona musica dal vivo, chioschi super forniti e l’inimitabile costa alla fiamma.

Sauris in Festa

Negli angoli più belli di Sauris, il 13, 14, 20 e 21 luglio, saranno allestiti vari punti degustazione con i caratteristici prodotti tipici locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi e anto altro ancora, il tutto accompagnato da intrattenimento musicale, appuntamenti gastronomici e culturali, visite guidate e spettacoli.

A Paluzza la Sagra di San Jacum

Dal 18 al 21 luglio, a Paluzza, si rinnovano i tradizionali festeggiamenti in occasione di San Giacomo. Chioschi, musica, mercatini e divertimento per i più piccoli.

Sagra dai Borgs a Jalmicco

La Sagra dai Borgs di Jalmicco di Palmanova (dal 18 al 22 luglio) è una festa paesana che ricorre in occasione della festività di Santa Maria Maddalena, cui è titolata la chiesa del paese. Deve il suo nome al torneo dei quattro borghi: Borg di Sôre, Borg di Sot, Place e Palme, e Cjasalos. Fornitissimi chioschi, pesca di beneficenza e numerosi intrattenimenti per tutti.

Sexto Vintage

Sexto Vintage (19-22 luglio a Sesto al Reghena) è una manifestazione, che si snoda lungo le vie del centro storico e che vuole ricalcare l’atmosfera dei primi anni della nascita del Rock ‘n’ Roll.

Il paese sarà “invaso” da un mercatino vintage di abbigliamento ed oggettistica anni ’50, auto americane, mostre a tema e stage di ballo anni ’50. La sera si alterneranno sul palco grandi nomi che ripercorreranno la musica Rock ‘n’ roll.

Sagra della Madonna del Carmine a Treppo Grande

Tradizionali festeggiamenti legati al rito religioso che celebra la Madonna del Carmine. Si svolgono nella cornice accogliente del verde parco festeggiamenti di Vendoglio di Treppo Grande, dal 19 al 22 luglio. Ottima enogastronomia con prodotti locali, intrattenimenti musicali, giochi per bambini, mostra di artisti locali.

Grande musica al Festival di Majano

Dal 19 luglio al 15 agosto, torna il Festival di Majano, storica rassegna musicale, gastronomica e culturale del Friuli Collinare con un calendario ricco di eventi fra cui grandi concerti e spettacoli con artisti di livello internazionale, eventi culturali, mostre d’arte e incontri, eventi gastronomici con degustazioni e workshop a tema, sport e tanto divertimento per tutti.

A Tolmezzo la Festa del Borgat

Sabato 20 e domenica 21 luglio a Tolmezzo, nel borgo vecchio di Piazza Mazzini, il Borgat, si svolge una delle più antiche feste del comprensorio, dedicata ai festeggiamenti della Madonna del Carmine che viene celebrata con una suggestiva processione. Non mancheranno giochi per bambini, attività sportive e gastronomia tipica.

Crazy Cup a Spilimbergo

Il 20 e 21 Luglio a Spilimbergo, in stretta collaborazione con il Comitato Crazy Cup, la prima e unica gara non competitiva di veicoli senza propulsione organizzata in Regione. Appuntamento fisso per gli amanti della velocità che, a bordo dei mezzi più strani da loro stessi creati, si sfidano partendo da Piazza Duomo, lungo la discesa della Chiesetta dell’Ancona per arrivare al traguardo. A dare velocità ai mezzi in gara sarà infatti la spinta iniziale sulla linea del via nonché la pendenza della discesa lungo la quale è stato allestito il tragitto.

Ad Ariis la Sagra de la Bisate

In occasione della Festa di San Giacomo Apostolo (20, 21 / 27, 28, 29 luglio) ad Ariis di Rivignano Teor, lungo il fiume Stella, si svolge la tradizionale sagra dell’anguilla. Oltre al buon cibo ci si diverte con intrattenimento musicale dal vivo ed eventi sportivi e culturali.

Festeggiamenti di Sant’Ermacora a Chions

La Pro Loco Chions vi aspetta il 21, 22, 23 / 28, 29, 30, 31 luglio con forniti chioschi enogastronomici con specialità grigliate di carne alla brace e ottimi vini locali e nazionali. Un’ampia pista da ballo per le serate danzanti, giochi gonfiabili per i bambini, tornei sportivi e l’immancabile pesca di beneficenza.

Ragogna nel cuore

Ragogna nel cuore, dal 26 al 28 luglio, è un evento che vuole far scoprire le attrattive naturalistiche, culturali e turistiche di un’area che sempre di più sta diventando una destinazione per il turista “slow”, che ama vivere a contatto con la natura e che, allo stesso tempo, vuole scoprire le tradizioni e la cultura di un luogo. Tra il monte di Ragogna e il fiume Tagliamento, passando per il lago di Ragogna, le esperienze da poter fare sono molteplici e durante il Festival sarà possibile averne un piccolo assaggio per poi approfondirle.

A Pozzuolo la Sagra dello Struzzo

Nell’area del Centro Studi di Pozzuolo del Friuli, il 26, 27, 28, 31 luglio e il 2, 3, 4 agosto torna la Sagra dello Struzzo, tradizionale e consolidata manifestazione dedicata al curioso animale allevato anche in Regione. La festa propone appuntamenti culturali, spettacoli musicali, pesca di beneficenza e molto altro con una formula a misura di tutta la famiglia.

Festa dello Sport e dei Frutti di bosco a Subit

Sabato 27 e domenica 28 luglio a Subit di Attimis, torna la Festa dello Sport e dei Frutti di bosco, secolare festa patronale di Sant’Anna. Le attività di intrattenimento con musica e balli si alternano a quelle culturali, ludiche e sportive come il 16° torneo di calcetto Mario Bordin. Da non dimenticare la celebrazione religiosa con corale accompagnata dal corpo bandistico. Non mancheranno chioschi enogastronomici che proporranno le specialità della festa, come frico, polenta, fragole, lamponi e gustosi piatti a base di erbe di bosco.

Fiesta sot il Crupisignâr ad Arba

Dal 27 luglio al 15 agosto ad Arba c’è la Fiesta sot il Crupisignâr. Programma ricco di eventi inediti e intriganti, adatti a grandi e piccini. Dall’ormai rodato autoraduno al celebre e immancabile torneo delle vie. Non mancheranno le serate dedicate alla gioventù, ma ci saranno anche quelle più classiche, durante le quali la pista sarà pronta ad accogliere ballerini e ballerine di ogni età. Fornitissima cucina, birreria ed enoteca.

Caminadha su par i nostri troi – Giro delle casere a Stevenà

Domenica 28 luglio a Stevenà torna la storica Caminadha, giunta alla 17° edizione. Gli iscritti saranno accompagnati da una guida e scopriranno i sentieri curati dalla Pro Stevenà e le casere limitrofe al percorso, assaporando la genuinità della vita di montagna. Pranzo in quota preparato dai nostri cuochi. Obbligatoria l’iscrizione.

Sentieri delle Pro Loco 2024

Tra Valli del Torre e Natisone, ritorna “I Sentieri delle Pro Loco 2024”, ovvero il programma di escursioni guidate da aprile ad ottobre alla scoperta di vette, acque, foreste, vigneti e storia. Son 10 le Pro Loco, tutte aderenti al Consorzio Pro Loco Torre Natisone – Tor Nadisôn – Ter Nediža Unpli APS, che contribuiscono al calendario. Quest’anno saranno 10 le escursioni da fare insieme alle guide di Wild Routes che offriranno agli escursionisti emozioni uniche in angoli più o meno conosciuti del territorio, grazie anche al sostegno di Regione e Io Sono Friuli Venezia Giulia.

Domenica 28 luglio appuntamento a Prossenicco, Taipana “Le cascate della cukula”, prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 del giorno precedente al 333 4564933 (€ 15,00 intero / € 7,50 ragazzi 12-18 anni accompagnati / gratis <12 anni accompagnati).