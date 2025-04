Furto nell’azienda agricola: sparito un trinciaerba da 1.500 euro

Il furto in un’azienda agricola di Povoletto.

Furto in un’azienda agricola di Povoletto, dove ignoti hanno trafugato un trinciaerba da trattore del valore di circa 1.500 euro. Il fatto è avvenuto tra lunedì 21 e mercoledì 23 aprile all’interno di un capannone situato a pochi metri dall’abitazione del proprietario.

A lanciare l’allarme è stato proprio il titolare dell’azienda, un sessantenne residente in paese, che nella mattinata di giovedì 24 aprile si è recato dai carabinieri di Remanzacco per denunciare l’accaduto. A destare particolare sorpresa è l‘assenza di segni di scasso sull’edificio, dettaglio che rende più complicate le indagini in corso.

Il danno economico per l’agricoltore è rilevante, anche perché il mezzo non era coperto da assicurazione contro il furto. I militari stanno ora lavorando per ricostruire la dinamica del colpo e risalire agli autori, senza escludere alcuna pista.