Evade dai domiciliari e si presenta in caserma per farsi arrestare

Un 22enne residente a Udine ha lasciato i domiciliari e si è consegnato ai Carabinieri per farsi arrestare

Non resisteva più in casa, dove stava scontando gli arresti domiciliari. Così, un 22enne residente a Udine ha deciso di evadere, ma non per concedersi una serata di svago.

Il giovane, infatti, ieri sera si è consegnato ai Carabinieri, nel Comando di viale Trieste, a Udine, per farsi arrestare. Per lui, quindi, è scattato il fermo. In attesa dell’udienza di convalida per direttissima, è stato preso in custodia in caserma.