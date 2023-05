Dal Friuli volontari e camion refrigerati per salvare i libri dell’Emilia Romagna

Il lavoro per salvare volumi e libri antichi dell’Emilia Romagna.

Volontari e i funzionari della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia sono impegnati nel recupero di volumi di interesse storico, libri antichi, che rientrano nella classificazione di “patrimonio culturale”, i volumi della biblioteca vescovile di Forlì.

Nella giornata di mercoledì i volontari sono stati impegnati nello svuotamento degli ambienti dove venivano conservati, spazi invasi dall’acqua dell’alluvione, in parte anche compromessi della presenza di tracce di idrocarburi. Dopo aver posizionato panne assorbenti per assorbire la sostanza nociva – evitando anche che si disperda nell’ambiente -, volontari e funzionari hanno svuotato le stanze con le pompe e oggi sono impegnati nel recupero, uno a uno, dei libri antichi.

Una “catena umana” che trasporta i volumi dai vani scantinati fino a un’area allestita all’esterno, dove, tramite doccette, i libri vengono lavati, imbustati, e poi destinati al congelamento, per un successivo restauro conservativo.

Collaborano volontari civili ed esperti in tutela del patrimonio culturale, tra cui due volontari della squadra comunale di Protezione civile del Comune di Udine che vantano una competenza specifica, grazie alla loro esperienza maturata insieme al Ministero dei beni culturali.

Camion refrigerati per salvare i libri anche dalla friulana Bofrost.

Camion refrigerati e celle frigorifere di Bofrost già disponibili e pronte ad accogliere e a mettere in sicurezza testi antichi, manoscritti, cinquecentine e volumi in carta e pergamena che si trovano nella biblioteca diocesana di Forlì e che dopo l’inondazione sono impregnati di acqua e fango, quindi ad altissimo rischio di deterioramento, perché in 48 ore si sviluppano funghi che compromettono definitivamente i manufatti. In questi casi, l’unico modo per salvare le opere d’arte è quello di inserirle in apposite buste e portarle il più velocemente possibile a bassissima temperatura, così da fermare lo sviluppo fungino e permettere di procedere in un secondo momento ai delicati e particolari trattamenti per il restauro.

“Abbiamo subito risposto positivamente alla richiesta dal vescovo di Forlì, monsignor Livio Corazza, che è originario di Pordenone e sa che in questi casi mettiamo sempre a disposizioni le nostre attrezzature, che sono all’avanguardia nel campo della surgelazione e del mantenimento della catena del freddo anche in mobilità“, spiega Gianluca Tesolin, amministratore delegato di Bofrost Italia. Che aggiunge: «e siamo già da alcuni giorni anche in contatto e a disposizione della Sovrintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna e con l’unità di crisi del coordinamento regionale del ministero della Cultura dell’Emilia Romagna, per contribuire al salvataggio delle opere d’arte di altri siti storici, come l’archivio municipale di Sant’Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna”.

A disposizione dell’opera di recupero e conservazione, oltre alla sede centrale e a varie filiali territoriali, concorre anche la sede di Forlì di Bofrost Italia. «Qui siamo stati fortunati, perché la nostra struttura è leggermente rialzata rispetto alla strada che si era trasformata in un fiume di acqua, fango e detriti e che è arrivato a una manciata di centimetri dal livello del nostro ingresso, per cui all’interno della sede non abbiamo avuto danni -racconta Andrea Gori, area manager di Bofrost-. Operativamente stiamo ripartendo a rilento, perché i danni sono enormi e sotto le strade spesso il terreno non tiene più e si cominciano a formare delle voragini, così sono proprio moltissime le arterie urbane e le strade di collegamento tra i paesi che sono transennate e non percorribili perché pericolanti. Disagi, anche se in misura minore, li registriamo anche per le sedi di Bologna e Fano. Tornando a Forlì, tra la nostra quarantina di collaboratori alcuni sono stati sfollati e tanti altri sono stati alluvionati, c’è chi ha perso tutto e chi ha visto le proprie autovetture trascinate via dall’acqua, così sono subito partite iniziative di solidarietà tra i dipendenti della filiale».

“Oltre a un intervento diretto dell’azienda, abbiamo immediatamente approvato la possibilità per ogni nostro dipendente di donare ore di ferie ai colleghi che sono stati alluvionati -spiega Gianluca Tesolin-. Inoltre, come spesso facciamo in situazioni simili, abbiamo avviato una raccolta di fondi tra tutte le famiglie italiane nostre clienti. Dal momento che sono convinto che in casi come questi anche il semplice resto della spesa può aiutare a fare la differenza, raccogliamo donazioni anche solo di 50 centesimi, che poi saranno devolute alla Caritas a sostegno degli interventi in terra di Romagna”.