Gambero Rosso premia 24 vini friulani: ecco quali sono. Bianchi al top

2 Ottobre 2025

di Paola Tissile

I migliori vini del Friuli secondo Gambero Rosso.

Il Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista del panorama vitivinicolo italiano, soprattutto con i vini bianchi (di cui detiene il primato di eccellenza): sono ben 24 le etichette regionali premiate con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, a dimostrazione della qualità e della capacità di invecchiamento dei vini locali.

Tradizionalmente i vini prodotti da queste parti sono sempre stati frutto di vinificazioni da monovitigno, ma da alcuni anni vengono molto apprezzati quelli derivati da accurati assemblaggi, dove – come in un riuscito cocktail – le caratteristiche varietali vengono sfruttate per creare un armonioso prodotto finito. Ci piace evidenziare come nella graduatoria troviamo sempre più vini di pianura che danno maggiormente lustro all’intero territorio regionale”, spiega Gambero Rosso.

La maggior parte di quelli che il Gambero Rosso considera i migliori vini del Friuli Venezia Giulia, vengono prodotti comunque nel Collio e nei Colli Orientali del Friuli. Tra le new entry dell’edizione 2026 della guida, figurano lo Schioppettino di Prepotto 2020 di Vigna Traverso e il Sauvignon Blanc Cicinis 2023 di Attems.

L’elenco dei 24 Tre Bicchieri 2026 del Friuli Venezia Giulia

Braide Alte 2023 – Livon

Chardonnay 2020 – Vigne del Malina

Collio Bianco Broy 2023 – Eugenio Collavini

Collio Bianco Fosarin 2023 – Ronco dei Tassi

Collio Bianco Luna di Ponca 2022 – Tenuta Borgo Conventi

Collio Friulano 2024 – Russiz Superiore

Collio Malvasia 2024 – Doro Princic

Collio Ribolla Gialla Ris. 2020 – Primosic

Collio Sauvignon 2024 – Tiare – Roberto Snidarcig

Collio Sauvignon Cicinis 2023 – Attems

Desiderium I Ferretti 2023 – Tenuta Luisa

FCO Bianco Myò I Fiori 2022 – Zorzettig

FCO Bianco Tricùr Ris. 2019 – Monviert

FCO Biancosesto 2023 – Tunella

FCO Friulano Liende 2023 – La Viarte

FCO Friulano Masiero Ris. 2022 – Torre Rosazza

FCO Schioppettino di Prepotto 2020 – Vigna Traverso

Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 – Ca’ Bolani

Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 – Vie di Romans

Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 – Lis Neris

Friuli Pinot Bianco 2024 – Le Monde

Friuli Pinot Grigio 2023 – Ronco Margherita

Ograde 2022 – Skerk

Rosazzo Terre Alte 2022 – Livio Felluga

