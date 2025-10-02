Gambero Rosso premia 24 vini friulani: ecco quali sono. Bianchi al top

I migliori vini del Friuli secondo Gambero Rosso.
Il Friuli Venezia Giulia si conferma protagonista del panorama vitivinicolo italiano, soprattutto con i vini bianchi (di cui detiene il primato di eccellenza): sono ben 24 le etichette regionali premiate con i Tre Bicchieri, il massimo riconoscimento nella guida Vini d’Italia 2026 del Gambero Rosso, a dimostrazione della qualità e della capacità di invecchiamento dei vini locali.
“Tradizionalmente i vini prodotti da queste parti sono sempre stati frutto di vinificazioni da monovitigno, ma da alcuni anni vengono molto apprezzati quelli derivati da accurati assemblaggi, dove – come in un riuscito cocktail – le caratteristiche varietali vengono sfruttate per creare un armonioso prodotto finito. Ci piace evidenziare come nella graduatoria troviamo sempre più vini di pianura che danno maggiormente lustro all’intero territorio regionale”, spiega Gambero Rosso.
La maggior parte di quelli che il Gambero Rosso considera i migliori vini del Friuli Venezia Giulia, vengono prodotti comunque nel Collio e nei Colli Orientali del Friuli. Tra le new entry dell’edizione 2026 della guida, figurano lo Schioppettino di Prepotto 2020 di Vigna Traverso e il Sauvignon Blanc Cicinis 2023 di Attems.
L’elenco dei 24 Tre Bicchieri 2026 del Friuli Venezia Giulia
Braide Alte 2023 – Livon
Chardonnay 2020 – Vigne del Malina
Collio Bianco Broy 2023 – Eugenio Collavini
Collio Bianco Fosarin 2023 – Ronco dei Tassi
Collio Bianco Luna di Ponca 2022 – Tenuta Borgo Conventi
Collio Friulano 2024 – Russiz Superiore
Collio Malvasia 2024 – Doro Princic
Collio Ribolla Gialla Ris. 2020 – Primosic
Collio Sauvignon 2024 – Tiare – Roberto Snidarcig
Collio Sauvignon Cicinis 2023 – Attems
Desiderium I Ferretti 2023 – Tenuta Luisa
FCO Bianco Myò I Fiori 2022 – Zorzettig
FCO Bianco Tricùr Ris. 2019 – Monviert
FCO Biancosesto 2023 – Tunella
FCO Friulano Liende 2023 – La Viarte
FCO Friulano Masiero Ris. 2022 – Torre Rosazza
FCO Schioppettino di Prepotto 2020 – Vigna Traverso
Friuli Aquileia Pinot Bianco Opimio 2021 – Ca’ Bolani
Friuli Isonzo Chardonnay Vie di Romans 2023 – Vie di Romans
Friuli Isonzo Pinot Grigio Gris 2023 – Lis Neris
Friuli Pinot Bianco 2024 – Le Monde
Friuli Pinot Grigio 2023 – Ronco Margherita
Ograde 2022 – Skerk
Rosazzo Terre Alte 2022 – Livio Felluga