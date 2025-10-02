Alberto Carotenuto è morto a 36 anni.

Un malore improvviso ha stroncato la vita di Alberto Carotenuto, infermiere di 36 anni in servizio all’ospedale San Polo di Monfalcone. Originario della Campania e da tempo residente a Gorizia, era un volto conosciuto e apprezzato nella comunità sanitaria isontina.

La tragedia si è consumata mercoledì mattina, poco dopo il suo arrivo in ospedale. Entrato nello spogliatoio per prepararsi al turno, non ne è più uscito. Sono stati i colleghi, preoccupati per il ritardo, a trovarlo senza vita. Carotenuto lavorava nel reparto di Gastroenterologia isontina. La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente non solo il personale sanitario, ma anche chi lo conosceva fuori dall’ambiente professionale.

Numerosi i messaggi di cordoglio; tra questi, quello della dottoressa Nicoletta Stefani: “Con immenso e profondo dolore vi comunico che oggi è venuto a mancare il nostro Alberto Carotenuto, infermiere della Gastroenterologia isontina. Un malore improvviso e fatale, subito dopo essere entrato in servizio. Il dolore che ci ha provocato questo avvenimento è indescrivibile. A nome di tutta la Gastro ASUGI ti voglio dire grazie, Alby. Ciao anima bella”. “Adesso sei più vicino alla tua amata mamma e siamo certi che vi siete ritrovati in un abbraccio eterno. Il vuoto che lasci è grande, ma il ricordo di te vivrà per sempre nei nostri cuori” è il messaggio di un amico.