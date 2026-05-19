Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 20 maggio

Le previsioni meteo per mercoledì 20 maggio in Friuli Venezia Giulia indicano una mattinata con cielo da poco nuvoloso a variabile, mentre nelle ore centrali e nel pomeriggio aumenterà l’instabilità, soprattutto sulle zone interne e montane.

Secondo l’aggiornamento emesso alle 13.19 di martedì 19 maggio, la giornata inizierà senza particolari criticità, ma con il passare delle ore la nuvolosità tenderà ad aumentare, favorendo la formazione di rovesci e temporali sparsi.

Peggioramento prima in montagna, poi possibile anche su pianura e costa

La fase più instabile interesserà inizialmente la zona montana, dove in giornata saranno probabili precipitazioni a carattere di rovescio o temporale. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni potranno estendersi anche alla pianura e alla costa, con piogge localmente moderate.

Non si tratterà quindi di una giornata completamente compromessa, ma il tempo sarà piuttosto variabile e sarà opportuno prestare attenzione soprattutto nelle ore pomeridiane, quando l’instabilità potrà risultare più diffusa.

Temperature miti in pianura e più fresche sulla costa

Le temperature resteranno nel complesso miti. In pianura le minime saranno comprese tra 10 e 13 gradi, mentre le massime potranno raggiungere valori tra 23 e 26 gradi. Sulla costa, invece, le minime saranno tra 12 e 15 gradi, con massime più contenute, comprese tra 20 e 22 gradi.

In quota, la temperatura media sarà attorno ai 13 gradi a 1.000 metri e ai 6 gradi a 2.000 metri.

Venti deboli a regime di brezza

Sul fronte dei venti non sono previste situazioni particolarmente rilevanti. La giornata sarà caratterizzata da venti a regime di brezza, soprattutto lungo la fascia costiera e nelle aree più esposte.