Lavori in A4 per il nuovo cavalcavia: il programma delle chiusure e le deviazioni

Due interventi distinti, entrambi programmati in orario notturno per ridurre il più possibile i disagi alla circolazione. Autostrade Alto Adriatico ha comunicato una serie di lavori di manutenzione e ammodernamento lungo l’autostrada A4 Venezia-Trieste, con cantieri previsti nel corso della settimana tra il nodo A57/A4, Meolo-Roncade, Portogruaro e San Stino di Livenza.

Le attività riguarderanno da un lato il ripristino della pavimentazione in un tratto della carreggiata in direzione Trieste, dall’altro una nuova fase dei lavori per la terza corsia della A4, con il varo della campata centrale del cavalcavia Pradipozzo-Lison, nel territorio comunale di Portogruaro.

Pavimentazione da rifare tra A57/A4 e Meolo-Roncade

Il primo intervento è previsto per tre notti consecutive, condizioni meteorologiche permettendo. I lavori si svolgeranno nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, dalle 20 alle 5, nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 giugno, con lo stesso orario, e infine tra venerdì 5 e sabato 6 giugno, dalle 22 alle 7.

Il cantiere interesserà il tratto compreso tra le chilometriche 415+450 e 416+500, tra l’allacciamento A57/A4 e lo svincolo di Meolo/Roncade, in direzione Trieste. Non è prevista la chiusura dell’autostrada, ma per consentire l’intervento sarà necessario un restringimento della carreggiata, che passerà da tre corsie a una sola corsia di marcia.

Durante l’ultima notte di lavori saranno inoltre attivate due corsie preferenziali dedicate: una per l’uscita al casello di Meolo/Roncade per chi proviene da Venezia e una per l’ingresso dallo stesso casello in direzione Trieste.

Chiusura tra Portogruaro e San Stino per il nuovo cavalcavia

Il secondo intervento riguarda invece i lavori di potenziamento dell’autostrada A4, nell’ambito della realizzazione della terza corsia tra Portogruaro e San Donà di Piave. In particolare, l’operazione è collegata alla ricostruzione dei dieci cavalcavia che sovrappassano il tratto autostradale.

Per consentire il varo della campata centrale del cavalcavia Pradipozzo-Lison, in comune di Portogruaro, verrà chiuso al traffico il tratto compreso tra il Nodo di Portogruaro, all’interconnessione A4/A28, e lo svincolo di San Stino di Livenza. La chiusura sarà in vigore in entrambe le direzioni dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno.

L’operazione si svolgerà in una sola notte e prevede lo spostamento e il posizionamento di una struttura di grandi dimensioni: la campata centrale misura 59 metri di lunghezza, è larga 11,90 metri e pesa circa 230 tonnellate. Il manufatto, composto da 12 conci di trave saldati tra loro, sarà trasportato all’interno dell’autostrada mediante due carrelloni a sei assi, per poi essere sollevato e collocato sulle nuove pile con l’utilizzo di due autogru da 400/500 tonnellate di portata massima.

Le campate laterali saranno invece varate nelle settimane successive. Una volta conclusi i lavori, il nuovo cavalcavia S.C. Pradipozzo-Lison avrà una lunghezza complessiva di 104 metri, rispetto ai circa 46 metri della struttura precedente, e una larghezza di 11,90 metri, contro gli attuali 8,6 metri.

I percorsi alternativi durante la chiusura

Durante la chiusura notturna tra Portogruaro e San Stino, per chi proviene da Venezia sarà prevista l’uscita obbligatoria a San Stino di Livenza, con possibilità di rientrare in A4 dallo svincolo di Portogruaro.

Per chi arriva da Trieste, invece, l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo di Portogruaro, con rientro sulla A4 a San Stino di Livenza. Il traffico proveniente dalla A28, da Conegliano, potrà immettersi in direzione Trieste; chi invece sarà diretto verso Venezia potrà uscire allo svincolo di Portogruaro e rientrare in A4 dal casello di San Stino di Livenza.

Gli interventi, sottolinea Autostrade Alto Adriatico, sono stati programmati nelle fasce notturne proprio per limitare l’impatto sulla viabilità, in orari in cui i volumi di traffico risultano sensibilmente inferiori rispetto alle ore diurne.