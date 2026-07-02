Robotica, IA e cybersecurity: a Monfalcone nasce l’ITS di meccatronica navale

A partire da settembre prenderà avvio a Monfalcone il nuovo ITS “Mechatronics & Robotics – Smart Ship”, sviluppato in collaborazione tra Regione Friuli Venezia Giulia, Fincantieri e ITS Academy di Udine. L’iniziativa nasce da un protocollo d’intesa firmato nella sede della Regione tra l’assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Ricerca, Università, Formazione e Famiglia Alessia Rosolen e il direttore Human resources and Real estate di Fincantieri Luciano Sale.

“Con questo protocollo Regione Friuli Venezia Giulia e Fincantieri assumono un impegno comune per valorizzare le competenze, i giovani e la formazione nel nostro territorio, garantendo al tempo stesso un futuro sempre più innovativo per lo stabilimento di Monfalcone”, ha dichiarato Rosolen a margine della firma.

Un accordo su formazione, innovazione e lavoro

Il protocollo d’intesa, della durata di tre anni, definisce una collaborazione articolata su cinque pilastri: politiche attive del lavoro, formazione professionale, sistema scolastico e ITS Academy, ricerca e innovazione, welfare territoriale e conciliazione vita-lavoro.

Nel corso della presentazione Rosolen ha rimarcato il valore strategico dell’intesa e il ruolo della formazione dei giovani nel sistema produttivo regionale. “Si tratta di un percorso fondato su impegni reciproci, con l’obiettivo di sostenere e dare risposte concrete”, ha aggiunto l’assessore.

Il nuovo ITS di meccatronica navale a Monfalcone

Il nuovo ITS sarà attivo già da settembre e sarà costruito sulle esigenze produttive di Fincantieri, con una valenza nazionale. Il percorso formativo è dedicato allo sviluppo di competenze altamente specialistiche in meccatronica, robotica, automazione industriale, impianti di bordo, manutenzione predittiva e cybersecurity, con la formazione della figura dello ship superintendent.

Il corso avrà sede a Monfalcone nei locali del Fincantieri Learning Center che sorgerà all’interno dell’ex Albergo Operai, accanto al cantiere navale.

Il percorso prevede anche l’apprendistato di terzo livello già dal secondo anno di corso. Sono previsti supporti economici e logistici per gli studenti, tra cui borse di studio in base all’ISEE e possibili soluzioni abitative per i fuori sede. “I risultati occupazionali dei percorsi Its dimostrano che i talenti e le competenze trovano un reale riconoscimento all’interno dell’azienda”, ha commentato Rosolen.

Fincantieri e formazione: il programma “Maestri del mare”

Nel corso della presentazione è stato annunciato anche l’avvio della quarta edizione del programma “Maestri del mare”, percorso retribuito promosso da Fincantieri. Nel 2024 il programma ha portato all’assunzione di 250 persone nei cantieri italiani e prevede, grazie alla collaborazione e al finanziamento delle attività formative da parte della Regione, ulteriori 50 nuove assunzioni entro la fine dell’anno.

Innovazione e trasformazione del settore navale

L’intesa si inserisce anche in un quadro più ampio di sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione regionale. Rosolen ha evidenziato come il Friuli Venezia Giulia abbia ampliato il proprio sistema, citando il rafforzamento del Cluster Mare. “Abbiamo superato una visione meramente legata al mare, rendendo il Cluster trasversale ad altri settori strategici“, ha osservato l’assessore.

L’accordo punta a sviluppare competenze legate alla digitalizzazione dei cantieri, all’intelligenza artificiale, alla sostenibilità e alla dimensione subacquea, con l’obiettivo di sostenere la trasformazione tecnologica della cantieristica.