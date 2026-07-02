La crescita del burattino: a una tesi su Pinocchio il premio in memoria di Berni

È stato assegnato a Tommaso Petroni, originario di Cividale del Friuli e laureato magistrale in Italianistica all’Università di Udine con 110 e lode, il premio di laurea “Il Mulino a Nordest”, istituito in memoria dello scrittore Emanuele Berni.

Il riconoscimento, del valore di 1.500 euro e giunto alla seconda edizione, è promosso dall’associazione culturale “Il Mulino a Nordest” in collaborazione con il Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo friulano, grazie all’iniziativa della moglie dello scrittore, Alma Maraghini Berni.

Il bando di quest’anno era rivolto ai laureati magistrali in Italianistica dell’Università di Udine che avessero sviluppato tesi dedicate al tema del fantastico e del realismo nella letteratura italiana.

La tesi vincitrice su Pinocchio

La tesi premiata è intitolata “La metamorfosi di un burattino: ‘Pinocchio’ e il problema della formazione” e analizza l’opera di Carlo Collodi attraverso il tema della crescita e della costruzione dell’identità. Il lavoro è stato seguito dalla relatrice Silvia Contarini e dal correlatore Rodolfo Zucco. La commissione che ha valutato le tesi era composta da Alma Maraghini Berni, Laura Stringari, Silvia Contarini e Sara Cerneaz.

Alla cerimonia hanno partecipato il rettore dell’Università di Udine Angelo Montanari, la promotrice del premio Alma Maraghini Berni, il presidente dell’associazione “Il Mulino a Nordest” Aldo Peressa, la vice presidente Laura Stringari, la direttrice del Dipartimento Laura Borean e le docenti Silvia Contarini e Sara Cerneaz.

Emanuele Berni e il premio

Il premio è dedicato alla memoria di Emanuele Berni, scrittore fiorentino d’origine ma friulano d’adozione, che ha vissuto a Pagnacco. Berni ha collaborato con diverse riviste di storia fiorentina, ha vinto premi di poesia e ha pubblicato numerosi lavori tra cui il romanzo In nome del figlio, uscito nel 2019.