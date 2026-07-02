Meduno, trovato morto il 71enne scomparso da due giorni

Il corpo del 71enne scomparso da Meduno è stato ritrovato nel pomeriggio di oggi, 2 luglio, nella zona di via Marinotti, chiudendo nel peggiore dei modi due giorni di ricerche ininterrotte. L’uomo, Fiore Struzzi, si era allontanato dalla propria abitazione nel pomeriggio di martedì senza fare ritorno.

Le ricerche e il ritrovamento.

L’allarme era scattato dopo che i familiari non erano più riusciti a mettersi in contatto con lui. Da quel momento era partita una vasta operazione di ricerca coordinata dalla Prefettura di Pordenone.

Sul territorio hanno operato Vigili del fuoco, Carabinieri, Protezione civile e Soccorso alpino, con il supporto dall’alto dell’elicottero Drago e di droni per il monitoraggio delle aree più impervie. Le ricerche si erano concentrate tra il centro abitato di Meduno, le zone lungo il fiume Meduna e le aree collinari circostanti.

Il corpo è stato individuato in zona via Marinotti, nei pressi della centrale idroelettrica. Le cause del decesso sono ora al vaglio delle autorità competenti