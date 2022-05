La serie Sky con Joe Bastianich torna in Fvg per l’ultima puntata

L’ultima puntata di Good Morning Italia in Fvg.

Si conclude con la tappa in Friuli Venezia Giulia il viaggio di “Good Morning Italia”, in onda domani sera su Sky Arte alle 20 e 40. L’ultima delle quattro puntate dell’itinerario on the road che ha visto due narratori d’eccezione, Joe Bastianich e Paolo Vizzari, attraversare Calabria, Lombardia, Piemonte per arrivare sul territorio regionale, sarà l’occasione per incontrare due donne, Antonia Klugmann, dai fornelli del ristorante di Vencò, L’Argine, e la cantante Malika Ayane, a parlare, attraverso cucina e musica, dell’autentico legame di questa terra con i confini, in grado di plasmare la cultura del territorio nelle sue svariate sfaccettature.

Termina dunque, da dov’era iniziato quattro settimane fa, l’originale format pensato dal Friuli Venezia Giulia e prodotto da Ballandi: andato in onda tutti i martedì, il programma ha visto la partecipazione di Paolo Vizzari, a scoprire i segreti dietro al successo degli chef e dei loro ristoranti in grado di rendere contemporanee e fare proprie le cucine regionali – Nino Rossi e il Quafiz, Davide Oldani al D’O, Matteo Baronetto del Ristorante Del Cambio e, infine, Antonia Klugmann con L’Argine a Vencò – e Joe Bastianich, nei duplici panni di intervistatore e musicista, che ha incontrato Stefano Belisari di Elio e Le Storie Tese, Brunori Sas, Samuel dei Subsonica e Malika Ayane alle prese con le loro sperimentazioni musicali.

Ogni viaggio ha offerto l’opportunità di conoscere da vicino alcuni dei protagonisti di due dei settori che hanno maggiormente risentito della pandemia, il cibo e la musica, promuovendo un messaggio di rilancio e allo stesso tempo il territorio, attraverso le riprese girate in regione e la pubblicizzazione di alcuni dei prodotti agroalimentari più rappresentativi. Realizzato da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per promuovere la sostenibilità e la tracciabilità nel settore agroalimentare del Friuli Venezia Giulia, il programma si conclude domani su Sky Arte (disponibile anche on demand e in streaming su NOW), ma dal 21 maggio sarà trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle 18 e 30. La sigla “Good Morning Italia” è stata scritta da Joe Bastianich e La Terza Classe.

