Lignano si prepara alla Pentecoste: le regole, il piano sicurezza e i divieti

Nonostante il maltempo, Lignano Sabbiadoro ha confermato tutta la sua forza attrattiva. Nel corso dell’ultimo fine settimana, la località balneare è stata scelta da 276mila persone, con un picco registrato nella giornata di domenica, quando il sistema di rilevamento dei flussi turistici attraverso le celle telefoniche ha contato 94mila presenze.

Un risultato significativo, arrivato in un weekend condizionato dal maltempo e con una sola vera finestra di sole proprio nella giornata festiva. Numeri che confermano il ruolo di Lignano come una delle mete più frequentate dell’Alto Adriatico e che anticipano un nuovo banco di prova per la località, attesa ora dal weekend della Pentecoste, tradizionalmente legato all’arrivo di migliaia di turisti stranieri.

Un weekend da 276mila presenze

Secondo i dati raccolti, nel 67% dei casi si è trattato di visitatori italiani, provenienti soprattutto da Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e, in misura minore, da Piemonte ed Emilia Romagna. Il restante 33% è stato composto da turisti stranieri, in particolare austriaci e tedeschi, con presenze anche da Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria.

«Si tratta di numeri importanti, ai quali la località si sta progressivamente abituando sotto il profilo organizzativo e logistico e che, con ogni probabilità, si ripeteranno anche nel prossimo fine settimana, caratterizzato dalla festività della Pentecoste», commenta il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Laura Giorgi.

Il primo cittadino ricorda come lo scorso anno la Pentecoste fosse caduta quasi a metà giugno, in un periodo meteorologicamente più favorevole. In quell’occasione, il sistema di rilevamento dei flussi aveva registrato una presenza di visitatori italiani persino superiore a quella dei turisti stranieri, tradizionalmente legati alla ricorrenza.

Ordinanza speciale per il weekend di Pentecoste

In vista del nuovo afflusso atteso, il sindaco ha firmato nella mattinata di oggi un’ordinanza contingibile e urgente con una serie di misure straordinarie, valide dalle 8 del 21 maggio alle 12 del 25 maggio 2026.

Il provvedimento riguarda in particolare l’area compresa tra gli uffici spiaggia 1 e 19 di Sabbiadoro e il relativo entroterra. L’obiettivo è quello di gestire l’elevata presenza di persone, prevenire situazioni di degrado urbano e garantire sicurezza, tranquillità e vivibilità sia ai residenti sia ai turisti.

«Negli ultimi anni – sottolinea ancora Giorgi – abbiamo costruito un sistema organizzativo, di sicurezza e di gestione dell’ordine pubblico calibrato proprio su eventi di questo tipo. Questo ci ha consentito di conciliare la forte voglia di divertimento dei giovani turisti provenienti dall’estero con le esigenze di chi sceglie Lignano per trascorrere alcuni giorni di vacanza in tranquillità».

Stop ad alcol, vetro e lattine: le misure previste

Tra le principali disposizioni contenute nell’ordinanza c’è il divieto di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattina da parte di pubblici esercizi, strutture ricettive, attività artigianali e operatori commerciali. Le bevande potranno essere somministrate esclusivamente in bicchieri o contenitori consentiti dalla normativa.

Previsto anche il divieto di detenzione e consumo di bevande alcoliche in luogo pubblico o demaniale, salvo nelle aree esterne autorizzate dei locali. Vietata inoltre la somministrazione all’esterno dei pubblici esercizi tramite spinatura.

L’ordinanza introduce poi lo stop alla vendita di alcolici e superalcolici dalle 2 alle 6 per i pubblici esercizi e dalle 24 alle 6 per negozi di vicinato, attività artigianali, commercio itinerante e distributori automatici. Nell’area compresa tra gli uffici spiaggia 11 e 13 sarà invece vietata totalmente la vendita e somministrazione di alcolici per il commercio itinerante.

Spiaggia chiusa di notte e divieto di bivacco

Un altro punto centrale riguarda la fruizione dell’arenile. Dal 21 al 25 maggio, la spiaggia sarà chiusa dalle 22 alle 6, con divieto di accesso agli arenili e di stazionamento. Previsto anche il divieto di balneazione notturna nel tratto di spiaggia davanti a piazza Gregorutti fino allo stabilimento 19.

L’ordinanza vieta inoltre il bivacco e l’utilizzo di arredi urbani per accampamenti in tutto il territorio comunale e demaniale. I titolari delle attività dovranno mantenere pulite le aree prospicienti i locali, con particolare attenzione allo svuotamento dei cestini e alla raccolta dei rifiuti.

Per quanto riguarda la musica, le attività di intrattenimento saranno consentite solo nel rispetto degli orari previsti dal regolamento comunale, con limite massimo all’una di notte e proroga fino all’una anche per i plateatici. I locali con musica dovranno dotarsi di adeguati servizi igienici e addetti ai controlli. Vietato, invece, l’utilizzo di impianti di diffusione sonora da parte di privati su aree pubbliche o demaniali.

Lignano si prepara così ad affrontare uno dei primi grandi appuntamenti turistici della stagione, cercando di tenere insieme divertimento, sicurezza e rispetto della città.