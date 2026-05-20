A Udine nasce il nuovo coworking di Poste: uffici, open space e sale riunioni

Un nuovo spazio per lavorare, incontrarsi e condividere progetti nel cuore di Udine. Poste Italiane attiva in città un coworking all’interno del Palazzo dell’ufficio postale di via Vittorio Veneto, ampliando anche nel capoluogo friulano la rete regionale degli spazi condivisi già avviata a Sagrado, Sappada e Trieste.

L’iniziativa rientra nel progetto nazionale “Spazi per l’Italia”, la linea del programma Polis dedicata alla creazione di una rete di coworking moderni, attrezzati e accessibili. L’obiettivo è offrire nuove opportunità a professionisti, imprese, freelance, startup e comunità locali, mettendo a disposizione ambienti funzionali per il lavoro, la collaborazione e la formazione.

Il nuovo coworking nel cuore di Udine

Il nuovo spazio si trova all’interno del Palazzo dell’ufficio postale di via Vittorio Veneto 42, con ingresso da via Vittorio Veneto 40. Gli ambienti sono stati progettati per offrire un’esperienza di lavoro contemporanea e confortevole, con soluzioni tecnologiche avanzate, arredi moderni e layout flessibili.



Il coworking dispone di 3 uffici privati per 4 persone, una sala riunioni per 6 persone e 2 open space separati con 4 postazioni ciascuno. A questi si aggiunge anche un’area break, pensata per i momenti di pausa e socialità.



Gli spazi sono stati organizzati per rispondere alle esigenze di chi cerca un luogo di lavoro flessibile, accessibile e già attrezzato, senza rinunciare alla qualità degli ambienti e alla possibilità di confrontarsi con altri professionisti.

Servizi inclusi e ambienti attrezzati

Tutti gli ambienti sono dotati di connessione Wi-Fi, climatizzazione, servizi di pulizia e manutenzione, oltre all’accesso a infrastrutture condivise. L’iniziativa comprende anche arredi, utenze e strumenti utili alle attività quotidiane, come stampanti e scanner.



L’obiettivo è quello di favorire un modello di lavoro più dinamico, in grado di sostenere la produttività e la collaborazione, valorizzando al tempo stesso immobili strategici già presenti sul territorio. Con questa nuova apertura, Poste Italiane conferma il proprio impegno nel portare innovazione e nuove opportunità di sviluppo anche in Friuli Venezia Giulia, contribuendo al percorso di digitalizzazione e modernizzazione del Paese.

Una rete nazionale da 250 immobili

Il progetto “Spazi per l’Italia” prevede la realizzazione di una rete di 250 immobili su tutto il territorio nazionale, distribuiti in 100 capoluoghi di provincia, 80 centri medi e 70 piccoli centri.



La rete comprende uffici privati, open space, aree per incontri informali, sale riunioni e aule dedicate ad attività di coworking e formazione. Una formula pensata non solo per le grandi città, ma anche per i territori meno densamente popolati, dove la disponibilità di spazi condivisi può rappresentare un’opportunità concreta per professionisti e piccole imprese.



Dopo le attivazioni di Sagrado, Sappada, Trieste e Udine, il prossimo coworking in Friuli Venezia Giulia sarà aperto a Ronchi dei Legionari, consolidando così la presenza di una rete regionale sempre più diffusa.