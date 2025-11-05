Al via la tournée de “L’anatra all’arancia” con Emilio Solfrizzi e Irene Ferri

Un intreccio di emozioni, trabocchetti e risate prende vita nell’elegante contesto borghese de L’anatra all’arancia. La tournée regionale della celebre commedia ha preso il via dal Teatro Comunale “Marlena Bonezzi” di Monfalcone, nell’ambito del circuito dell’ERT FVG – Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia, e proseguirà con le tappe nei teatri di Codroipo, l’8 novembre, e di Maniago, il 9 novembre.

Scritta nei primi anni Settanta dallo scozzese William Douglas Home e successivamente adattata dal drammaturgo francese Marc Gilbert Sauvajon, l’opera è oggi proposta in una nuova edizione con la regia Claudio Gregori, conosciuto dal grande pubblico come Greg del duo comico Lillo & Greg, per la Compagnia Molière, in coproduzione con il Teatro Stabile di Verona.

Ambientato in una elegante casa di campagna, questo classico si trasforma in una raffinata partita a scacchi, dove strategie, tradimenti e gelosie si intrecciano con ritmo brillante. La trama si muove con leggerezza tra ironia e astuzia, alternando momenti di comicità irresistibile a passaggi di sottile introspezione, mantenendo costantemente viva l’attenzione del pubblico.

Protagonisti sono Emilio Solfrizzi e Irene Ferri, nei panni di Gilberto e Lisa, coppia borghese che affronta le contraddizioni del matrimonio con ironia e brillantezza. La loro intesa scenica regala al testo un ritmo vivo e misurato, mantenendolo attuale e capace di offrire uno sguardo profondo sulla complessità dei rapporti umani.

Accanto a loro, Ruben Rigillo e Beatrice Schiaffino si muovono come pedine su quella complessa scacchiera emotiva che è il palcoscenico stesso. Sullo sfondo, Antonella Piccolo si manifesta e scompare dalla scena e, come un personaggio uscito dalla penna di Anton Čechov, apparentemente è solo un osservatore passivo, ma si rivela poi il deus ex machina della storia.

La regia di Gregori, attenta ai tempi comici e al delicato equilibrio tra eleganza e immediatezza, restituisce tutta la brillantezza di una commedia degli equivoci costruita con precisione artigianale. Il risultato è uno spettacolo insieme raffinato e popolare, capace di divertire e coinvolgere il pubblico in un sapiente gioco teatrale.

L’anatra all’arancia non è una “commedia standard”, ma un classico feuilleton fatto di contrasti, in cui la risata convive con la riflessione e l’ironia si intreccia a una lieve suspance. Il titolo stesso suggerisce il contrasto tra la dolcezza dell’anatra e l’asprezza dell’arancia, richiamando la simbologia di un piatto tipicamente borghese. Gli spazi scenici, apparentemente “normali”, si trasformano così in luoghi evocativi con un continuo richiamo al gioco degli scacchi. Anche il materiale musicale e sonoro scelto accuratamente contribuisce a costruire ritmo, atmosfera e significato.

Per conoscere le prossime date dello spettacolo e il calendario completo del circuito ERT FVG, visita il sito ufficiale dell’ente: https://ertfvg.it/