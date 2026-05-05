Camion perde il cassone in A4, chiuso il tratto tra Villesse e Palmanova

Traffico bloccato nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio, lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia. Poco prima delle 16 è stato chiuso il tratto compreso tra Villesse e Palmanova a causa di un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante all’altezza del chilometro 500, nel territorio comunale di Campolongo Tapogliano.

Secondo quanto comunicato da Autostrade Alto Adriatico, il camion, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso lungo la carreggiata il cassone agganciato al semirimorchio. All’interno erano presenti due generatori. Il cassone, dopo essersi rovesciato, ha urtato le barriere laterali e centrali dell’autostrada, provocando gravi danneggiamenti ai dispositivi di sicurezza.

Nonostante la dinamica, non risultano altri mezzi coinvolti e non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti la polizia stradale, i vigili del fuoco e il personale di Autostrade Alto Adriatico, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e di rimozione dei materiali dalla carreggiata.

Uscita obbligatoria a Villesse

Per consentire gli interventi, è stato chiuso l’allacciamento A34/A4 in immissione verso Venezia per chi proviene da Gorizia-Villesse. È stata inoltre istituita l’uscita obbligatoria a Villesse per i veicoli provenienti da Trieste e diretti verso Venezia lungo la A4.



La situazione del traffico resta monitorata dal personale autostradale e dalla polizia stradale, mentre proseguono le verifiche sulle cause che hanno portato alla perdita del cassone dal mezzo pesante.